Aplazan a 2027 el juicio del sacerdote vallisoletano Antonio Pelayo por agresión sexual leve: "Está deseoso de seguir vivo"
Argüello asegura que el asunto se podría haber resuelto este jueves, pero la no presencia de una de las personas del propio juzgado en la vista hizo que el procedimiento quedara aplazado hasta enero del año próximo.
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La sección penal del Tribunal de Roma ha decidido este jueves enviar a juicio al sacerdote y periodista vallisoletano Antonio Pelayo por una presunta agresión sexual leve ocurrida el año pasado.
La primera audiencia del juicio ha quedado fijada para el próximo 21 de enero de 2027.
El presidente de la Conferencia Episcopal y también arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha reconocido este viernes que el sacerdote y periodista está "deseoso de seguir vivo y participando en lo que pueda dentro de su actividad profesional".
Argüello ha señalado que el asunto se podría haber resuelto este jueves, pero la no presencia de una de las personas del propio juzgado en la vista hizo que el procedimiento quedara aplazado hasta enero del año próximo.
"Parece que los ritmos de la justicia, no solo en España, sino también en Italia son un poco lentos", ha añadido.
"Me consta que Antonio está deseando que este asunto sea juzgado y sea clarificado. Y lamenta que no hubiera sido ayer", ha afirmado el arzobispo de Valladolid.
Y ha confirmado que Pelayo se encuentra "preocupado" pero "deseoso de seguir vivo", ha asegurado Argüello tras haber mantenido una conversación con el sacerdote.