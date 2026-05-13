Valladolid se convierte en un lienzo gigante: 181 artistas retratan el corazón de la ciudad por San Pedro Regalado

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal y el resto del jurado del certamen. Fundación Municipal de Cultura de Valladolid.

Valladolid ha vivido hoy un San Pedro Regalado de esos que se quedan grabados en la retina, transformando su corazón de piedra en un auténtico estudio de arte al aire libre.

La Plaza Mayor y sus calles aledañas se han llenado de ese olor tan especial a óleo y aguarrás, con 181 artistas que, brocha en mano, han aceptado el reto de retratar la ciudad a contrarreloj.

Lo más bonito ha sido ver la mezcla de generaciones en torno a un caballete: desde niños de apenas dos años que daban sus primeras pinceladas hasta veteranos de 85 que demostraban que la pasión por el arte no tiene fecha de caducidad.

Entre todos ellos, el gran protagonista ha sido Rafael Carrascal. Este artista, que ha viajado desde la localidad toledana de Fuensalida, ha logrado cautivar al jurado y llevarse el primer premio de 1.500 euros, demostrando que a veces el talento foráneo es capaz de captar la luz de Valladolid con una sensibilidad única.

El podio lo han completado dos artistas locales: Isabel Menéndez y Santiago Bellido, demostrando el altísimo nivel de la escuela vallisoletana. Además, esta edición ha estrenado con éxito dos nuevos cuartos premios para reconocer el esfuerzo de más creadores en una competencia cada vez más reñida.

Pero el certamen no solo ha sido cosa de profesionales. El futuro del arte también ha tenido su protagonismo en las plazas de Santa Ana, Fuente Dorada o El Ochavo.

En la categoría juvenil, el joven de 16 años, Diego Sánchez se llevó el primer puesto, mientras que en la categoría infantil, la pequeña Vega Corrochano, de 9 años, conquistó al jurado con su mirada sobre la ciudad.

Bajo la presidencia de la concejala de Cultura, Irene Carvajal, el jurado ha tenido la difícil tarea de elegir entre casi dos centenares de obras creadas en tiempo récord. Los artistas tuvieron apenas siete horas, desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde, para enfrentarse al lienzo en blanco y atrapar la luz de una Valladolid que hoy, más que nunca, ha parecido salida de un cuadro.