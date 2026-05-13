Todas las actividades del día grande de las fiestas de San Pedro Regalado con la Orquesta Panorama como broche de oro

Imagen de la Orquesta Panorama en una actuación en Castilla y León. Ayto. Guijuelo

Cada mes de mayo, Valladolid se viste de gala para celebrar las Fiestas de San Pedro Regalado, patrón de la ciudad y también de los toreros.

Todo en torno a este 13 de mayo, que es el día grande y en el que la ciudad del Pisuerga se llena de color, música y tradición, convirtiendo la festividad en una cita que es imprescindible para locales y visitantes.

La programación, que se viene desarrollando desde el 1 de mayo y que se va a prolongar hasta el 17 del mismo mes, combina actividades culturales, eventos taurinos y mucho más.

San Pedro Regalado es el momento perfecto para descubrir el alma más auténtica de Valladolid y destacan las exhibiciones de danzas tradicionales, conciertos al aire libre, los pasacalles de gigantes y cabezudos o la procesión en honor al santo.

Además, para los amantes de la gastronomía, estas fiestas pasan por ser la oportunidad ideal para degustar los sabores más genuinos de la cocina vallisoletana en los mesones y terrazas del centro histórico.

Hoy Valladolid celebra su día grande con una amplia propuesta de actividades para que vallisoletanos y turistas se lo pasen en grande.

Ofrenda floral y procesión de San Pedro Regalado

La actividad arrancará este miércoles, 13 de mayo, a las 08:00 horas con el XLII Premio de Pintura Rápida de San Pedro Regalado en el entorno de la Plaza Mayor y en varias plazas de la ciudad.

A las 10:45 en la Plaza del Salvador (Peña Solera) tendrá lugar la ofrenda floral con la imposición del pañuelo peñero, antes de que tenga lugar la Procesión de San Pedro Regalado, uno de los momentos más importantes de las fiestas.

Una procesión que saldrá a las 11:00 horas desde la Iglesia del Salvador, con regreso por la Plaza Ochavo y Ferrari y con la participación de Grupos de Danza, Agrupación del Cristo del Perdón y la Escuela Municipal de Música de Valladolid.

De 11 a 12:00 horas, en la Plaza Biólogo J.A. Valverde, Gimkana Infantil que organiza la Asociación Vecinal Barrio de San Isidro.

Un comienzo de día grande, perfecto.

Mercado castellano y misa en honor a San Pedro Regalado

A las 11:15 de este miércoles va a tener lugar el XXVI Festival de Folclore Castellano (Pasacalles Infantiles) desde la Plaza España a Plaza Portugalete en otro evento que merece la pena disfrutar durante esta jornada.

Desde las 11:30 y hasta las 22:00 horas, en la Plaza Portugalete, se va a poder disfrutar también de la 41ª Feria Internacional del Disco de Valladolid-Castilla y León organizada por Asofed y en la que colabora la Fundación Municipal de Cultura.

La actividad ‘Tía Melitona’ tendrá lugar a las 12:00 horas en el Parque de la Campiña del Carmen, en el barrio de San Pedro Regalado.

El Mercado Castellano, con sus puestos artesanos y talleres abrirá sus puertas a las 11:00 y hasta las 14:30 horas y de 17:00 a 21:30 horas en San Pablo con Cadenas de San Gregorio en otra propuesta que está asentada ya en estas Fiestas de San Pedro Regalado.

A las 12:00 horas va a tener lugar la Misa Solemne en Honor a San Pedro Regalado que va a estar presidida por el arzobispo de Valladolid en la Santa Iglesia Catedral.

No hay que olvidarse tampoco, desde las 12:30 horas en la Rosaleda de Núñez de Arte del 82º recital de los ‘Poetas del Campo Grande’.

El broche de oro, Panorama

A partir del mediodía, en los establecimientos hosteleros de la ciudad, XII Jornadas del Espárrago de Tudela de Duero y Lechazo I.G.P. Castilla y León. Organizado por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid en una acción en la que colabora la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad.

Por la tarde, desde las 18:00 horas, en la Plaza de San Pablo a Campo Grande, teatro de calle con ‘El Hereje’ de Miguel Delibes y a las 18:30 horas tendrá lugar el XXVI Festival de Folclore Castellano (Sección Adultos) con pasacalles y actuaciones en la Plaza Portugalete.

A las 18:30 horas, en la Cúpula del Milenio, presentación de la Mascota y, a continuación, representación de ‘¿Qué pacha, Mama?, de Libera Teatro.

De 17 a 20:00 horas, en la Plaza Biólogo J.A. Valverde, Talleres Artesanales Infantiles organizados por la Asociación Vecinal Barrio de San Isidro y desde las 18:15 horas, en Fuente Dorada, ambientación musical con la Charanga Cucu Band organizado por la Coordinadora de Peñas.

A las 19:15, en la Iglesia del Salvador, Misa y Veneración de la reliquia.

A las 20:00 horas, en la Iglesia de San Miguel y San Julián, XXV Muestra de Música de Plectro (Clausura) con la Orquesta de Laúdes Españoles Conde Ansúrez.

A las 20:00 horas tendrá lugar el pasacalles y retirada del pañuelo al Santo que vendrán amenizado por la charanga Cucu Band, de Fuente Dorada a Plaza del Salvador.

A las 20:30 se pondrá el broche de oro de un día mágico con la actuación de la Orquesta Panorama que va a llenar la Plaza Mayor de Valladolid con toda su fantasía y repertorio en un espectáculo único.

No nos olvidamos tampoco de que, a las 22:00 horas va a tener lugar del video mapping conmemorativo por el 200º aniversario de la Policía Local de Valladolid que va a tener lugar, desde las 22:00 horas, en la Fachada del Monasterio de San Benito.

Actividades hasta el 17 de mayo

No acabarán las actividades este miércoles, 13 de mayo, en lo que tiene que ver con las Ferias de San Pedro Regalado de Valladolid. Se prolongarán hasta el próximo domingo, 17 del mismo mes.

El jueves, 14 de mayo, destaca la actividad teatral con el Teatro: ‘Sainetes’ de Antonio Ramos Martín a las 19:00 horas en el Taller de Teatro del CVA La Victoria y, a la misma hora, el Teatro: ‘Herederos’ en el Centro Cívico Zona Este, por la Asociación Cultural Mariabárbola Teatro.

El viernes, 15 de mayo, tendrá lugar la Festividad de San Isidro con la Misa y Procesión Tradicional, desde las 11:00 horas, en la Ermita de San Isidro Labrador y explanada con el Coro Matices y Dulzaineros ‘Los Castellanos’. Ese mismo día, destaca también la Verbena Popular con la Orquesta Avalón, desde las 20:00 horas, en la explanada de la ermita anteriormente citada.

Para el sábado, 16 de mayo, turno para el deporte con el VII Torneo de Fútbol 7 San Pedro Regalado en los campos de fútbol Don Bosco, desde las 16:00 a las 22:00 horas o el Torneo Basket 3X3 en las Pistas semicubiertas San Pedro Regalado, de 17 a 23:00 horas.

El San Pedro Moreras Festival se va a celebrar también ese sábado, 16 de mayo, manteniendo su ubicación en las pistas deportivas de Las Moreras y en los horarios inicialmente programados: tardeo guateque a las 18:30 horas. A las 20:15 horas se celebrará la exhibición de pole dance y las sesiones de DJs de Valladolid de 21:00 a 03:00 horas.

El Ayuntamiento de Valladolid también ha informado que ese mismo sábado se va a celebrar el Lorencito Fest, en el Skatepark de La Rosaleda. De 13:00 a 20:00 horas tendrá lugar el campeonato de skateboarding de 13:00 a 20:00 horas y las sesiones de DJs de 20:00 a 03:00 horas.

El domingo, 17 de mayo, finalizarán las actividades que el Ayuntamiento de Valladolid ha incorporado en el programa de las Fiestas de San Pedro Regalado destacando el VI Concurso de Modelado Rápido Ciudad de Valladolid.

También se ha fijado el Encuentro de Dulzaineros y Redoblantes de San Pedro que tendrá lugar el último día de las fiestas a las 12:00 horas en la Plaza de Zorrilla. La comitiva, formada por alrededor de 60 dulzaineros, recorrerá posteriormente la calle Santiago hasta finalizar en la Plaza Mayor.