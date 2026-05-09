La miel y el vino de Valladolid acaparan las miradas en uno de los principales escaparates del mundo rural en España

La miel y el vino de la provincia de Valladolid son uno de los protagonistas de este fin de semana en uno de los principales escaparates del mundo rural en España. Durante todo el fin de semana, productores locales participan en el Salón Internacional del Campo (Sicampo) en el Hipódromo de la Zarzuela, en Madrid.

La Diputación de Valladolid, a través de su marca de garantía agroalimentaria (Alimentos de Valladolid), está presente entre el 8 y el 10 de mayo en esta feria a través de tres empresas adheridas con el objetivo de promocionar los productos locales de la provincia en foros especializados del sector del campo y el agroalimentario.

En concreto, son Miel 79, Bodegas Liberso e Hidromiel Beekinga, las empresas de productores locales que acompañan a la Diputación de Valladolid en Sicampo.

Alimentos de Valladolid promociona los productos de la provincia en Sicampo.

La feria está organizada por Alianza Rural y es uno de los principales escaparates del sector en nuestro país. Aquí, productores, empresas, instituciones y familias de la agricultura, la ganadería, la sostenibilidad, la naturaleza y las tradiciones rurales se reúnen en Madrid.

Es la tercera edición de Sicampo, que ofrece un amplio programa de actividades que van desde mercados de productos de campo hasta catas, exposiciones de ganado ovino, vacuno, aviar y caballos de deporte.

El objetivo del evento es acercar el medio rural a la sociedad urbana a través de las tradiciones, las costumbres de los pueblos y la gastronomía.