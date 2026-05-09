Alberto (36) y su bar en un polígono de Valladolid con un excelente menú a 14 €: “Cerramos domingos y festivos”

Valladolid cuenta con una excelente oferta de restauración en sus polígonos industriales, destacando, principalmente, las zonas de San Cristóbal y Argales, donde hay auténticas joyas convertidas en establecimientos hosteleros.

Pasa por ser lugares ideales para disfrutar de la comida casera, de menús del día económicos y que cuentan con un amplio servicio y rápido, que está adaptado a los trabajadores de dichos polígonos o al público en general.

Uno de ellos es el bar Las Dos RR. Al frente está Alberto Martín Martín, de solo 36 años y que lleva más de dos al frente del establecimiento hostelero.

“En todos los platos hay un toque diferente. De lunes a viernes contamos con dos menús del día a 14 y 17,90 euros, pero los sábados tenemos una carta más elaborada. Cerramos los domingos y festivos”, señala nuestro protagonista en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La vida de Alberto

“Nací en Crespos, en la provincia de Ávila. Vine a Valladolid con 18 años para trabajar en las casetas de feria para el restaurante Gabino”, asegura, en declaraciones a este periódico, Alberto Martín Martín.

Nuestro protagonista proviene de una familia trabajadora y empresaria que, desde el principio, le ha inculcado la importancia de trabajar. Comenzó estudiando en Salamanca y los fines de semana ayudaba a su padre en el negocio familiar.

Tras trabajar en las casetas de Valladolid, volvió a Ávila para completar varios años en el restaurante El Almacén que cuenta con dos Soles Repsol. Después regresó con Gabino en su proyecto en el polígono San Cristóbal.

De ahí al Corinto, La Marisquería Capricho de Mar o el Gastrobar Rivera, antes de dejarlo para marcharse al País Vasco a “descubrir gastronomía”, como nuestro protagonista afirma. Tras pasar por más sitios, completó la apertura de un Gastrobar en Boecillo, pero, justo, llegó la persona que le iba a cambiar la vida: su hija.

Sin embargo, el abulense de 36 años que siempre quiso ser cocinero y que cuenta con un Grado Medio en Hostelería y Turismo no se iba a desvincular del mundo hostelero.

La apertura del Bar Las Dos RR

“Con el nacimiento de mi hija nos planteamos llevar una vida no tan hostelera, pero el tiro salió rana. Me surgió la posibilidad de abrir el Bar Las Dos RR y me lancé a la aventura”, asegura el que es el chef y el gerente del lugar.

Se sitúa en la calle Kriptón número 16 del Polígono San Cristóbal de la ciudad del Pisuerga, muy cerca del Obramat y del Hospital Universitario Río Hortega.

Imagen del Bar Las Dos RR. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Abrimos el 8 de abril de 2024. Las antiguas inquilinas cerraron en noviembre de 2023. Yo llevé a cabo la primera toma de contacto con el negocio en febrero de 2024. Llevamos algo más de dos años al frente”, apunta el hostelero.

Cuentan con una terraza de 150 metros, un comedor para unos 40 o 50 comensales y una barra de unos 12 metros de larga. En la actualidad son un total de siete trabajadores en el lugar.

“No lo describiría como bar de polígono. En todos nuestros platos hay un toque diferente. Los sábados no tenemos menú como tal. Contamos con una carta más elaborada”, afirma Alberto Martín.

Un lugar para disfrutar de la comida casera.

Los menús y la tortilla

“Abrimos a las 5:30 de la mañana. Ofrecemos una amplia variedad de tortillas y pulguitas para almorzar. También desayunos de tostadas y bollería. Disponemos de dos tipos de menú del día, el básico a 14 euros y el extra a 17,90. También vendemos hamburguesas y una gran variedad de bocadillos y raciones para comer aquí o para llevar. Cerramos domingos y festivos”, añade nuestro protagonista.

El menú del día de 14 euros, que se sirve de lunes a viernes, incluye, a elegir, cuatro entrantes, cuatro segundos, cuatro postres con bebida, postre o café. El extra, de 17,90, abarca cuatro entrantes a elegir igual que el segundo que podrá ser calamar a la plancha o entrecot.

Comedor del bar. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Triunfan nuestras tortillas. Los clientes más cercanos se sorprenden de los objetivos que hemos conseguido en estos dos años de duro trabajo. Abrimos a las 5:30 y cerramos a las 22:00”, añade Alberto.

Apunta que “vive para el negocio y no para vivir del negocio” y asegura que “tiene un sueldo digno” para los tiempos que corren.

Los gastos y el futuro

“Hablar de los gastos es muy variable. Depende mucho de las compras y las ventas de cada mes. Estamos notando mucho la subida de todo. Podría decir que levantar la persiana de mi negocio me cuesta, aproximadamente, unos 20.000 euros”, explica.

Le queda lo justo para “poder pagar impuestos, IVA, retenciones y demás cargos” con los que cuentan todos los empresarios, más del sector hostelero.

“Hemos pasado de una plantilla de cuatro trabajadores a siete. Veo un futuro esperanzador. Mi objetivo es conseguir vivir de mi negocio sin estar presente todos los días de apertura. Me conformaría, también, con reducir las horas”, afirma Alberto.

Su deseo es el de “expandirse y que la empresa MartinChef llegue a más usuarios” ya sea a locales o a otras líneas de negocio como el catering o los eventos.