Verónica Guerrero, la nueva y prestigiosa abogada del caso Esther López, rotunda: “Es un asesinato clarísimo”

Imagen de Verónica Guerrero, la nueva abogada de la familia de Esther López. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Verónica Guerrero (42 años, Madrid) pasa por ser una destacada abogada penalista española. Licenciada por la Universidad Complutense de Madrid y colegiada en el ICAM. Suma 15 años en la profesión.

Es reconocida por su especialización tanto en derecho penal como penitenciario y también por su labor en la defensa de víctimas en casos de desapariciones y crímenes de gran impacto mediático.

Guerrero ejerce como abogada de la familia Meneses Cadenas tras el hallazgo de los restos óseos de Francisca en marzo de 2026 y la detención de dos vecinos.

También representó a la familia en la acusación particular contra Eugenio Delgado para lograr la prisión permanente revisable en el caso de Manuela Chavero y colaboró en el caso de Gabriel Cruz, en la representación de la madre del menor asesinado por Ana Julia Quezada.

La abogada asume ahora la representación legal de la familia de Esther López, la joven hallada muerta en una cuneta en Traspinedo el pasado 5 de febrero de 2022, tras su desaparición el 13 de enero de ese mismo año.

Lo hace en un momento que es crucial en el proceso que se encuentra a la espera de fecha para el juicio oral con jurado popular y que va a sentar en el banquillo a Óscar S., la última persona que la vio con vida.

Defensa de la familia de Esther López

Ha sido esta semana cuando ha trascendido que las defensas de Esther López se aunaban en la persona de Verónica Guerrero. Hasta entonces, un letrado asistía a la hermana, Inés López, y otro a los padres de la fallecida.

“Me llamó la familia para tomar las riendas a la espera de que se fije la fecha del juicio oral. Gran parte de mi actividad profesional la he pasado representando a víctimas de este tipo de delitos”, explica a EL ESPAÑOL de Castilla y León Verónica Guerrero.

Nos cuenta que dijo sí “sin dudarlo” y que “se encargará del juicio” afirmando que “es mejor aunar la acusación en una sola persona”.

“Me parece que lo mejor es aunar la acusación en una sola persona para que en el juicio estemos representados una acusación, la Fiscalía y la defensa de Óscar”, añade.

Nos explica, además, que ha seguido el caso durante estos cuatro años pero que “está estudiando el fondo de la causa” para preparar el juicio “lo mejor posible”.

Carteles de recuerdo a Esther López en el lugar en el que apareció su cuerpo Miriam Chacón / ICAL

“Es un asesinato clarísimo”

“Es un asesinato clarísimo. Vamos a pedir la pena por asesinato, como hicieron los anteriores letrados y también la Fiscalía. La máxima pena posible que se puede pedir. Seguiremos, en todo momento, asegurando que esto fue un asesinato”, añade nuestra entrevistada.

También hablamos con ella sobre la investigación de la UCO a lo largo de todos estos años y la fase de instrucción que defiende a capa y espada.

“Me centro en el atestado que ha completado la UCO. Es un trabajo muy completo, magnífico, lleno de rigor. Una investigación con profesionalidad que a la defensa no le deja posibilidades”, argumenta la abogada.

Ahora, Verónica Guerrero está a la espera de que la Audiencia de Valladolid fije la fecha del juicio oral con jurado popular contra Óscar por el caso.

Concentración en recuerdo de Esther López.

“Que no quepa duda de lo que ocurrió”

“Lo que la familia me transmite es que quiere que se haga justicia por Esther López después de cuatro años de lucha. Le importa que su memoria sea honrada con un juicio justo y que no quepa duda de lo que ocurrió”, añade Verónica Guerrero.

Esa es “su prioridad”. Que “se haga justicia” y que “quede claro lo que ocurrió” en esa fatídica noche de enero de 2022 que acabó con el cadáver de Esther siendo hallado en una cuneta el 5 de febrero de ese año.

“Soy una defensora del jurado popular. En estos casos, como sociedad, tenemos derecho de formar parte a la hora de impartir justicia. El jurado popular y sus veredictos están bien fundados y motivados. Ven prueba a prueba. Hay mucho trabajo detrás”, apunta nuestra protagonista.

Tras más de cuatro años de agonía para la familia y a la espera de que se fije esa fecha para el juicio oral con jurado popular, la nueva abogada de la familia de Esther López lo tiene claro: “Confío en que el caso termine con una condena por asesinato”, finaliza.