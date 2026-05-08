Asprona y casi medio siglo de la primera marcha solidaria de España: "Si hemos llegado hasta aquí es por Valladolid"

Desde que el ser humano es humano, la solidaridad ha sido una necesidad biológica innata. Y a medida que han avanzado las sociedades, esta ayuda al que es también persona ha ido transformándose en diferentes formatos. En 1978, España fue escenario de una nueva fórmula de cooperación colectiva con las personas con discapacidad intelectual que nunca antes se había visto en nuestro país.

La primera marcha solidaria que se celebró en España fue la Marcha Asprona. Una cita que ya roza el medio centenar de ediciones. Su impulsor fue Terry O'Brien, un irlandés afincado en Valladolid que exportó la idea desde su país y se la trasladó a esta asociación que atiende a las personas con discapacidad intelectual y sus familias.

Este sábado, 9 de mayo, Valladolid volverá a acoger a miles de andarines en torno a un recorrido urbano y semiurbano que, con sus recaudaciones, ayudarán a Asprona y a la Fundación Personas a mejorar el servicio de transporte de los usuarios y a reformar el centro de servicios de ocio.

Amando Cacho y Sonia Ferrero a las puertas del centro de servicios de ocio de Asprona

Dos de sus artífices son el presidente de Asprona Valladolid, Amando Cacho, y la responsable del servicio asociativo de la asociación, Sonia Ferrero, también encargada del área de Familia de la Fundación Personas, entidad a la que pertenece la organización sin ánimo de lucro.

Ligado por razones familiares el primero y profesionales la segunda, ambos llevan unidos a este movimiento solidario desde sus inicios y desde hace 25 años, respectivamente. Dos voces autorizadas que pueden recorrer toda una historia de una marcha que fue pionera y que está muy cerca de cumplir el medio siglo de vida

"Marcha de Valladolid por excelencia"

Para Amando Cacho, esta iniciativa es la "marcha de Valladolid por excelencia". Un acto social que no solo ayuda a poner en marcha proyectos que requieren de una mayor financiación, pero que también "salir a la calle, acompañar a nuestro colectivo, conocerlo, vivir con ellos una experiencia que de otra manera sería más complicado".

Siempre ha estado concebida como una "atracción para gente joven", ya que se presenta como "un reto que engancha conocer más de lo que es la discapacidad que es nuestro verdadero objetivo".

"La gente conoce a Asprona en Valladolid y a qué se dedica y con quién trabaja gracias a la marcha. Eso tiene un valor dentro de la organización y la entidad muy importante", resalta Sonia.

De 400 a miles

Todo comenzó en 1978, cuando Terry O'Brien trasladó esta idea a Asprona, consciente de las dificultades económicas que estaba pasando, que conocía de su país natal. La propuesta fue bien acogida por la junta directiva de entonces y el gerente de la entidad, Lorenzo González.

El exalcalde de Valladolid, Tomás Rodríguez Bolaños, entrega a Fernando Labajo las 300.000 pesetas de recaudación de la Marcha Asprona en la edición de 1986. Archivo Municipal de Valladolid

Aquella primera edición comenzó con un humilde número de participantes, alrededor de 400. Pero fue a partir del segundo año cuando comenzó a experimentar un crecimiento exponencial, llegando incluso hasta los 16.000 andarines.

A día de hoy, fruto de la aparición de más entidades sociales que se han ido sumando a este tipo de iniciativas, la participación se ha diversificado y la media se sitúa entre las 4.000 y las 5.000 personas. Una cifra igualmente destacable

Durante su trayectoria, el recorrido ha ido sufriendo distintos cambios. En sus inicios iba desde Valladolid hasta Palencia, y luego desde allí se fletaban autobuses y trenes para que los andarines regresasen a la ciudad del Pisuerga.

Posteriormente, manteniendo la distancia de entre 40 y 50 kilómetros, se optó por un trayecto más circular, con salida y meta en la propia ciudad, que recorría algunos municipios como Zaratán, Cigüeñela o Simancas.

En la actualidad, desde su 40 edición, la distancia se redujo a 20 kilómetros y llega hasta el Valle de los Seis Sentidos en Renedo y meta en la Facultad de Económicas de la Universidad de Valladolid (UVa).

Independientemente de los cambios, Amando defiende que la marcha siempre ha tenido un protagonista claro, que es la ciudad de Valladolid. "Siempre ha tenido una respuesta increíble y sobre todo las familias que apostaron por ello", subraya.

Todavía quedan andarines históricos que acumulan carnés y participaciones desde los orígenes. Y en la Marcha Asprona han participado algunos nombres propios como Miguel Delibes, que "siempre tuvo un vínculo emocional fuerte".

Ni la pandemia frenó la marcha

Aunque con la pandemia de la covid-19 tuvieron que adaptarse, esta no fue motivo para frenar la celebración de la iniciativa. "Tuvimos muchas llamadas de andarines históricos, que había que hacerla", subraya.

La solución fue adaptarla a las circunstancias. La Marcha Asprona se convirtió en online. "La gente colgaba vídeos de cómo hacían algún tipo de actividad dentro de casa. Con la bicicleta estática o paseando por el pasillo", recuerda Sonia.

Para la organización, fue una marcha "muy especial y con muy buena respuesta". No se olvidan de las participaciones del escritor Miguel Delibes, cuyo compromiso siempre fue fuerte, especialmente durante el recorrido primigenio, "porque le gustaba mucho el campo".

"De hecho algunos de los hijos nos recuerdan como su padre les obligaba a hacer la Marcha Asprona cuando era hasta Palencia", subraya entre risas Sonia.

La Marcha Asprona registra actualmente una media de entre 4.000 y 5.000 andarines Miriam Chacón Ical

Pero si hay algo que identifican como un hito tanto Amando como Sonia, es que la Marcha Asprona ha conseguido que sea una "fecha clave en el calendario" para muchas familias que "no se la pueden perder y ha ido pasando de generación en generación".

"Para la entidad es una emoción porque sobre todo es un respaldo, no solamente en el pleno económico, que es muy importante", añade.

En los últimos tiempos, Amando destaca la figura de Leo Harlem, "una de las personas que se ha implicado siempre". Para el presidente de Asprona, la ciudad de Valladolid tiene que sentirse "muy orgullosa" de esta iniciativa que da alas a una asociación que atiende a cerca de 900 personas.

"Es una entidad referente a nivel nacional", presume. Y es aquí donde, precisamente, radica la importancia de la recaudación. En la actualidad, el 80% de la financiación proviene de las instituciones, mientras que el 20% restante corresponde al aporte de los familiares e iniciativas como la marcha.

Para qué sirve el dinero

Para conocer la incidencia de la recaudación, es importante saber que tipo de servicios ofrece Asprona, a través de la Fundación Personas, a sus usuarios y las familias.

"Atiende a todo el ciclo vital de personas con discapacidad intelectual", precisa Sonia. Desde atención temprana, para niños de entre 0 y 3 años, a centro escolar de 3 a 21 años, centros de día de personas adultas, centros ocupacionales, de empleo, residencias, viviendas comunitarias y servicio de ocio.

También programas de apoyo y orientación para las familias. "El volumen que hay de atención y la red de centros que hay ahora mismo es muy amplia", señala la técnico de la asociación.

Imagen de las reformas en el centro de servicios de ocio de Asprona

La Marcha Asprona ha permitido poner en marcha "proyectos que requieren más financiación". Uno de los mensajes que más intentan trasladar es que el objetivo es "atender a las personas independientemente de la edad y el tipo de apoyo que necesiten".

En este punto, es importante entender que hay personas con discapacidad con elevado nivel de autonomía, que llegan a poder trabajar incluso o viven en una vivienda con otros compañeros", pero también hay quienes precisan de "grandes necesidades de apoyo".

"Con lo cual, el abanico de atención es amplísimo. No todas las personas son iguales y el nivel de atención y centros que precisan es muy variado", explica Sonia Ferrero

Todo ello implica la necesidad de disponer de una "red amplia, en la que cualquier persona o familia que requiera un servicio de este tipo la pueda encontrar".

Apoyar proyectos como el del transporte o el centro de servicios de ocio se traduce en una ayuda directa diaria para 300 personas, en el primero de los casos, y en torno a 500 usuarios en el segundo, de manera anual.

El mensaje y el futuro

Esta 49 edición, la Marcha Asprona tiene un eslogan que dice: "La IA no puede venir por ti". El objetivo es captar la atención de la gente joven para garantizar el futuro de su desarrollo.

Además, su contenido tiene un importante mensaje que traslada que la inteligencia artificial por "mucho que queramos por ahora no va a poder nunca acompañarnos en una experiencia sensorial tan intensa como es la de sentirte parte de un colectivo, caminar junto a 3.000 personas, todos con la misma camiseta y por una causa".

"Todo eso no te lo transmite un teléfono o un ordenador, por ahora. Hay que aprovechar ese mensaje para decirle a la gente que está muy bien que nos dé un like o nos mande un bizum, pero lo que queremos es verle, que acompañe a nuestros chicos, que vea, que sienta y que, además de eso, se conecte con una realidad que a veces no conoce, que es la de la discapacidad", explica Amando.

Hasta la 40 edición, el recorrido de la Marcha Asprona comprendió entre 40 y 50 kilómetros Rubén Cacho Ical

Asprona encamina así el 50 aniversario de la marcha, ya poniendo la vista en una edición que "tiene que ser especial". Los preparativos, según reconocen, comenzarán antes, pues una iniciativa de esta magnitud requiere de unas necesidades mayores.

Aunque todavía no pueden desvelar sorpresas, sí reconocen que han recibido "muchas ideas" y algunas de sus intenciones pasan por hacer un recordatorio de todo lo que ha ido ocurriendo a lo largo de estos años.

No saben, no obstante, si habrá cambio de recorrido para optar por uno especial, pero trabajarán para que la edición 50 de la Marcha Asprona se convierta en un acto especial con el que pretenden lanzar un mensaje de que "esa fiesta que hagamos no es de la asociación, es de todos".

"Lo que queremos transmitir en los 50 años es hacer llegar a todo Valladolid que si hemos llegado aquí, es gracias a la ciudad de Valladolid y a los ciudadanos de Valladolid", zanja Sonia Ferrero.