Dos amigos abren un nuevo local con hamburguesas a 6,99 €: “Se puede jugar un FIFA esperando al recogerlas”

Miguel y Pablo son dos amigos de 33 años que nacieron en Madrid y que se conocen, prácticamente de toda la vida. Desde pequeños. Lo que ha reforzado sus lazos y, sobre todo, la confianza que tienen el uno en el otro.

Una unión que los ha llevado a crear Fardo Smash Burger. Un nuevo concepto de hamburguesería que está basado en la sencillez y en la recogida a domicilio con precios económicos.

“Se puede jugar un FIFA en el local al recogerlas. Mientras se espera”, apuntan los protagonistas que añaden que cuentan con “tres hamburguesas a la venta” que van de “los 6,99 a los 9,99 euros”.

Será el próximo 15 de mayo de 2026 cuando los dos abran un nuevo local en Valladolid, en concreto se va a ubicar en la calle Santa Lucía número 42.

Miguel y Pablo, dos amigos

“Somos dos amigos, apasionados por las hamburguesas y el mundo delivery, con ganas de construir algo propio desde cero. Más que una marca complicada, buscamos un concepto claro con un producto sencillo, bien hecho y pensando en el día a día”, aseguran Miguel y Pablo en declaraciones a este periódico.

Los dos amigos nacieron en Madrid y viven entre Valladolid y Segovia. Tienen 33 años. Miguel estudió Psicología mientras que Pablo hizo ADE. Ahora se definen como hosteleros con más de cinco años de experiencia.

“Nos define bastante esa idea de hacer las cosas sin adornos innecesarios, centrados en que lo que ofrecemos funcione y tenga sentido para quién lo pide”, asegura Miguel, orgulloso.

El proyecto de Fardo Smash Burger nace en Segovia. Ahí empieza la idea y se comienza a trabajar en cómo debía ser el concepto para ponerlo en práctica.

Nuestros entrevistados son amigos desde el colegio. Han crecido juntos y compartido muchas aficiones desde que tenían una corta edad. Eso hace que a la hora de trabajar “haya confianza” y se “entiendan de una forma bastante natural”.

“Cuando teníamos 18 años comenzamos a trabajar, de manera puntual como camareros. Con el tiempo, ese contacto se convirtió en algo más habitual y empezó a surgir el interés por la cocina y, más delante, en todo lo que tiene que ver con el delivery”, añade Pablo.

El proyecto y Valladolid

“La idea de Fardo Smash Burger nace hace unos años al ver cómo evolucionaba el mercado. Después del boom de las smash burgers los precios empezaron a subir bastante y muchos conceptos se volvieron más complejos de lo necesario. Nosotros queríamos algo más directo. Una hamburguesa sencilla, bien hecha, y a un precio razonable”, añaden.

Imagen de las hamburguesas de Fardo Smash Burger. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Así nació el proyecto de estos dos jóvenes socios. Abrieron su primer local en octubre de 2025, después de un tiempo preparando el concepto y organizando todo lo necesario. Lo hicieron en Segovia. Allí, tienen un local que se van a amplia con uno nuevo en Valladolid.

“La idea de abrir un nuevo local en Valladolid surge de una forma bastante natural. Por cercanía y facilidad a nivel logístico. Es una ciudad que encaja bien con el tipo de consumo que buscamos y donde tiene sentido replicar el concepto”, confiesa Miguel.

Fue después cuando comenzaron a trabajar en la idea de asentarse en Valladolid, desarrollando el concepto, poco a poco, y viendo cómo llevarlo a la práctica.

“Vamos a abrir el próximo 15 de mayo en la calle Santa Lucía, 42. En un local que está pensado, principalmente, para delivery y recogida, sin servicio en sala. Está enfocado a que todo funcione de forma ágil, más que en el espacio de consumo”, añaden nuestros protagonistas.

El equipo inicial estará formado por varias personas, ajustándose según el volumen de trabajo y la operativa diaria.

Elaboración de una de sus hamburguesas. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Hamburguesas y FIFA

“Vamos a ofrecer una hamburguesa de calidad, sencilla y a un precio competitivo. También cuidamos la experiencia de recogida, intentando que sea algo rápido y cómodo. Se puede jugar un FIFA en el local al recogerlas. Mientras se espera, como un detalle más dentro del concepto”, informan.

La carta, añaden, es “muy corta”. Cuentan con un total de tres hamburguesas que llevan el nombre de Galicia, Rotterdam y Mombasa. Una carne, dos carnes y dos carnes con bacon.

“Preferimos centrarnos en pocas opciones y hacerlas bien. La más económica está en los 6,99 euros y la más cara vale 9,99 euros en recogida. La idea es mantener un precio accesible sin complicar el producto”, afirma Miguel.

Sobre su nueva apertura en Valladolid, Pablo añade que “más que miedo, tienen ilusión” y apuntan que “hay mucho trabajo por hacer” pero que “es parte del proceso”.

“Nuestra intención es hacerlo bien y que la gente que venga quiera repetir. A partir de ahí, que sea el cliente el que lo valore. No queremos mirar al futuro. Preferimos centrarnos en el día a día y que todo funcione correctamente en cada momento, sin adelantarnos demasiado”, apuntan.

Los dos amigos, con esta apertura que se producirá a mediados del mes de mayo en Valladolid esperan que la gente “nos perciba como una opción de confianza” y como “algo sencillo a lo que recurrir de forma habitual sin pensarlo demasiado”.