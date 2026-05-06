El calvario de un enfermo de cáncer ante las trabas de su aseguradora: "Me han hecho perder un tiempo precioso"

El Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia la existencia de un “patrón sistemático de demoras y obstáculos” por parte de las aseguradoras que operan en MUFACE. Y lo hace con un ejemplo real que hace saltar las alarmas.

Según el sindicato, estas dificultades se agudizan cuando los mutualistas padecen patologías de alta gravedad, convirtiendo la atención sanitaria en una "carrera de obstáculos" donde el ahorro de costes parece primar sobre la salud de los pacientes.

Un caso paradigmático de esta situación es el de J.C.A.M., un funcionario de Valladolid diagnosticado de adenocarcinoma pulmonar en estadio IV.

Tras haber sido operado en 2024, su oncólogo solicitó el pasado 9 de marzo, de forma expresa y urgente, una prueba PET-TC ante la sospecha de una recaída. Sin embargo, la aseguradora denegó la autorización alegando una supuesta "falta de indicación".

Esta decisión desencadenó un periplo de reclamaciones y nuevos informes durante los meses de marzo y abril, un tiempo en el que el afectado confiesa que "desaparecen las fuerzas para luchar contra la enfermedad y la burocracia a la vez".

Ante la falta de respuesta y la urgencia de su estado, el paciente decidió costearse la prueba por cuenta propia a finales de abril. Los resultados, obtenidos el 4 de mayo, confirmaron la recidiva pulmonar y la existencia de metástasis óseas.

"Me han hecho perder un tiempo precioso", lamenta el afectado, cuyas palabras reflejan el impacto crítico que estos retrasos tienen en la evolución de procesos oncológicos.

CSIF advierte que este no es un caso aislado, ya que es un problema estructural que se arrastra desde hace años.

A pesar de que en marzo de 2026 la Dirección General de MUFACE anunció la creación de una comisión de prestaciones para reforzar la vigilancia sobre las aseguradoras, el sindicato sostiene que la medida es inoperante.

Las denegaciones de pruebas esenciales, los retrasos en autorizaciones y las derivaciones indirectas al sistema público persisten, evidenciando una falta de soluciones reales por parte de la Administración.

Ante esta situación, el sindicato exige el fin inmediato de las trabas administrativas y garantías reales de acceso a tratamientos sin condicionantes económicos encubiertos.

CSIF ha reafirmado su compromiso de no permitir que este deterioro de la asistencia sanitaria se normalice y advierte de que, de no producirse una respuesta inmediata y efectiva, no descarta iniciar nuevas acciones sindicales y movilizaciones en defensa de una atención digna para todos los funcionarios.