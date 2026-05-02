Encarna y su academia de costura y patronaje: “Para algunas es una afición, para otras una terapia recomendada”

Encarna Muñoz Pascual es una segoviana, de 50 años, a la que no le da miedo nada. De profesión patronista decidió, en el año 2023, abrir la academia de costura y patronaje que lleva el nombre de Telas Preciosas.

En un principio estaba ubicada en el Centro Comercial Las Francesas. Cuentan ahora con uno en la Avenida Zamora 25 y con otro nuevo que ha abierto sus puertas en la calle Padre Claret, lo que ha hecho que cierre el local inicial de Las Francesas.

“En las clases, cada persona desarrolla su proyecto. Les enseñamos a todo lo que tiene que ver con la costura”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León nuestra entrevistada.

Una academia que no deja de crecer.

La vida de Encarna

“Me defino como una persona inquieta por naturaleza, siempre con ganas de aprender, de crear y de inventar. Estoy en constante movimiento”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Encarna Muñoz Pascual.

Nuestra protagonista nació en Chañe, una localidad de la provincia de Segovia, donde todavía vive. Tiene 50 años y es de profesión patronista. Empezó con 19 años a realizar sus primeros cursos y hasta hoy. Es la fundadora de la Telas Preciosas y amante de la música y el deporte.

“Comencé en este mundo por el manejo de una sencilla máquina de coser que había en casa y me empezó a gustar. Hice tres años de diseño de moda en Valladolid. Después comencé con la Formación Profesional como técnico de confección que compatibilizaba con los estudios de Dirección y Administración de Empresas”, afirma nuestra protagonista.

Después se marchó a Madrid para hacer un Grado Superior de Patronaje y estuvo trabajando allí antes de volverse a Valladolid.

“Empecé con un trabajo por mi cuenta. A confeccionar vestidos de novia y madrina. Tuve mi propio atelier en Chañe y en la zona de Íscar. Después me propusieron trabajar en el Colegio Santa María Micaela”, añade.

Fue más tarde, en el año 2023, cuando su vida cambiaría gracias a Telas Preciosas.

Uno de los cursos de Telas Preciosas.

Telas Preciosas

“La idea de Telas Preciosas surge en el año 2023. Fue por una llamada de teléfono de una persona de Valladolid que me preguntó si tenía previsto abrir una academia de costura y patronaje en Valladolid porque mucha gente quería aprender. Yo dije que sí y me lancé a la aventura”, explica la fundadora de la academia.

Telas Preciosas es, en la actualidad, una academia consolidada en Valladolid que cuenta con dos sedes en funcionamiento. Una la Avenida Zamora 25 y otra en Padre Claret. Todo arrancó en el Centro Comercial Las Francesas, en el año 2023, en un espacio que pronto se quedó pequeño.

En 2025 se dio un paso importante con la apertura del centro de la Avenida Zamora 25 y, recientemente, en abril de 2026, se ha inaugurado un nuevo centro para la academia en Padre Claret, lo que refleja el crecimiento y la buena acogida del proyecto.

“Todo está enfocado a enseñar. Somos una academia de costura y patronaje para cualquier nivel. Desde el de iniciación hasta más avanzados. Depende de las inquietudes de cada alumna”, asegura nuestro protagonista.

El perfil

“El perfil es el de gente trabajadora. Para algunas es una afición, para otras una terapia recomendada. Es algo muy creativo que necesita mucha concentración y que permite que te abstraigas de todo”, asegura la fundadora de Telas Preciosas.

Cuentan con un equipo de cuatro profesoras, cinco con Encarna, que van rotando de un centro a otro.

Otra mujer en uno de los cursos de Telas Preciosas.

“Nos eligen por nuestros centros. Contamos con todo tipo de maquinaria, comodidad, flexibles en horarios y disponibilidad y también contamos con un profesorado ampliamente formado. Tenemos horarios de mañana y tarde y damos la posibilidad de recuperar clases para la gente que trabaja a turnos”, añade Encarna Muñoz Pascual.

Persiguen, como asegura la fundadora de la iniciativa, “homologarse como centro profesional” para “poder impartir cursos subvencionados y que todo el mundo pueda acceder a las clases sin tener que pagar”.

Las clases

Las clases de Telas Preciosas se hacen con grupos reducidos de personas. Cada una lleva su ritmo, tiene su tiempo libre y su espacio para trabajar de la mejor forma posible.

“En las clases, cada persona desarrolla su proyecto. Se comienza con el manejo de la máquina industrial para la gente que comienza de cero. Se hacen arreglos de ropa, costura creativa para dar seguridad y afianzar conocimientos con bolsos o neceseres, por poner algún ejemplo”, añade nuestra protagonista.

Tras recibir esas nociones básicas, cada uno puede empezar con el patronaje y con la ropa a medida. Otros pueden confeccionar la suya propia o para sus hijos. Hay a otras alumnas a las que les “gusta hacer arreglos y customizar su propia ropa”, señala Encarna Muñoz Pascual.

“Enseñamos todo lo que tiene que ver con la costura. También a cortar. Creo que, en la actualidad, se está recuperando la costura y el patronaje. Hay una gran afición y gente con mucho talento que tiene un potencial impresionante”, añade nuestra protagonista.

Una actividad que desarrolla “la creatividad, sociabilización, memoria, capacidad de concentración” y también la “sostenibilidad” porque cada “prenda que se arregla en Telas Preciosas no va al vertedero”, añade la creadora.

Encarna Muñoz atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León en Telas Preciosas.

Precios y sorpresas

En Telas Preciosas se puede optar por bonos de cinco o diez clases para gente que por trabajo no puede comprometerse a un horario fijo o también se puede pagar por mensualidad, a un precio de 53 euros con dos horas semanales.

“Además, contamos con cursos monográficos los fines de semana. Una mañana entera la dedicamos a la iniciación a la costura para aprender el manejo de la máquina, también desarrollamos talleres infantiles o de confección”, explica nuestra entrevistada.

Además, apuesta por acercar a grandes profesionales como Javier Martín Galán. El próximo mes de junio contarán con la presencia de la brasileña de Sueli Medeiros para impartir un curso de corsetería durante una semana.

“Nuestro punto fuerte es la flexibilidad de horarios, el profesorado con amplia experiencia y también que damos talleres que se centran en la sostenibilidad en distintos colegios. Este verano se presentará un proyecto importante para diferentes municipios que están enfocados en la sostenibilidad y el reciclado de prendas textiles”, finaliza Encarna.

Ella mira al futuro con “optimismo” y con “ganas de seguir haciendo las cosas bien” para continuar “creciendo” y acercar la costura y patronaje a todo el que quiera.