Detienen en Valladolid a un fugitivo buscado por las autoridades de Colombia: coordinaba una red criminal

Detención de un fugitivo buscado por las autoridades de Colombia

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un fugitivo buscado por las autoridades de Colombia.

Según ha comunicado la Policía, el hombre estaba reclamado por un delito de extorsión, así como por ser coordinador en Bogotá de la red criminal conocida como ‘El Mesa’.

Asimismo, este individuo que ya ha sido arrestado, era el encargado de buscar alianzas con organizaciones criminales europeas.

Tal y como han trasladado fuentes policiales, el grupo de Fugitivos contaba con indicios fundados de que el detenido podría encontrarse en Valladolid, por lo que trasladó dicha información a la Comisaría Provincial.

A partir de esa comunicación, el Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid inició un arduo trabajo de investigación, que permitió localizar al individuo y proceder a su detención en la mañana de ayer.