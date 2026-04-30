Confirmado el primer cantante para las fiestas de Valladolid 2026: Carlos Baute actuará en la Plaza Mayor el día grande

La Plaza Mayor de Valladolid volverá a latir al ritmo de la música en directo del 4 al 13 de septiembre, durante la celebración de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2026, convirtiéndose un año más en el punto de encuentro de miles de personas.

El elenco de artistas que pasarán por el escenario principal ha empezado a desvelarse hoy con el concierto de Carlos Baute.

El cantante y compositor actuará el próximo 8 de septiembre con un proyecto escénico que representará una evolución clara en la forma de vivir su música en directo.

El artista llegará a Valladolid con una experiencia renovada, en la que la propuesta visual y sonora se integrarán para ofrecer un espectáculo más completo, dinámico y emocional.

Uno de los aspectos más destacados del concierto será la cercanía con la audiencia. La interacción dejará de ser un recurso puntual para convertirse en parte esencial del lenguaje del espectáculo, reforzando así la conexión directa que siempre ha caracterizado los conciertos de Carlos Baute.

Carlos Roberto Baute Jiménez, conocido artísticamente como Carlos Baute, nació en Caracas, Venezuela.

Primer artista confirmado para la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2026 en nuestra Plaza Mayor: el cantautor venezolano @carlosbaute, que actuará el próximo 8 de septiembre.

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El cantante, compositor, actor y presentador ha desarrollado gran parte de su carrera en el mundo de la música latina, convirtiéndose con el paso de los años en una figura reconocida del pop latino, especialmente en España y en varios países de América Latina.

Su estilo musical se caracteriza por canciones románticas, melodías pegadizas y letras centradas en el amor y las relaciones personales.

Su talento como cantante y compositor, junto con su capacidad para crear canciones románticas que conectan con el público, le han permitido construir una carrera sólida y mantenerse vigente en la industria musical. Su éxito más conocido, ‘Colgando en tus manos’, sigue siendo una de las canciones más representativas del pop latino de los últimos años.

Con este primer anuncio, el Ayuntamiento de Valladolid avanza una programación musical que combinará grandes nombres con propuestas de calidad, consolidando la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo como un evento de referencia a nivel nacional, un año más.