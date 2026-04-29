Lea Vicens, João Moura y Javier Funtanet, protagonistas en el regreso del toreo a caballo a Medina de Rioseco

Imagen de la presentación de los carteles taurinos de 2026 en Medina de Ríoseco. Ayto. Medina de Rioseco.

Medina de Rioseco (Valladolid) volverá a sentir el galopar de los caballos en su emblemático Coso del Carmen. La Ciudad de los Almirantes recupera para su calendario taurino un festejo de rejoneo de primer nivel mundial que tendrá lugar el próximo sábado 20 de junio a las 18:30 horas.

Se trata de un Encuentro Internacional de Rejoneo que servirá como antesala perfecta a las fiestas patronales de San Juan y que, además, nace con un propósito profundamente generoso: apoyar a los mayores de la localidad.

El cartel es una auténtica declaración de intenciones por su prestigio y variedad.

En el albero riosecano se darán cita tres figuras que representan lo mejor del rejoneo actual a nivel global: el portugués, João Moura Caetano, que aporta la maestría de la escuela lusa; la francesa, Lea Vicens, una de las grandes triunfadoras del escalafón y muy vinculada sentimentalmente a la familia Peralta; y el joven mexicano, Javier Funtanet, que cruza el Atlántico para completar esta terna internacional. Juntos lidiarán seis ejemplares en una tarde que promete devolver la máxima emoción a una plaza con tanta solera.

Cartel taurino de la feria de San Juan en Medina de Ríoseco.

Lo más especial de esta cita es que parte de lo recaudado en taquilla irá destinado a la Residencia de Mayores Sancti Spiritus y Santa Ana. Donde precisamente se presentaron oficialmente los carteles.

El alcalde de Medina de Rioseco, David Esteban, se mostró emocionado al señalar que "a nuestros mayores les debemos todo y por ellos llega hasta aquí esta pasión". Para el regidor, es un orgullo que el cuidado y el bienestar de los ancianos de la ciudad sea el motor que impulse el regreso de los caballos al Coso del Carmen.

Este gran evento taurino no llegará solo, ya que se enmarca dentro de las XXII Jornadas Ecuestres organizadas por el Club Caballistas Hermanos Peralta.

Durante todo ese fin de semana, Medina de Rioseco se convertirá en la capital del mundo del caballo con charlas, la tradicional carrera de cintas y un concierto de Manzanita hijo. Con esta apuesta, el Ayuntamiento y las asociaciones taurinas locales buscan no solo ofrecer un espectáculo de calidad, sino también dinamizar la vida cultural y social de toda la comarca.