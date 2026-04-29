Huelga en Intrum Valladolid: UGT exige "soluciones" técnicas y mantener el teletrabajo

Los trabajadores de Intrum en Valladolid se movilizarán ante lo que consideran un deterioro insostenible en el desarrollo de su día a día laboral. El sindicato UGT ha diseñado un calendario de protestas que arrancará mañana mismo, 30 de abril, con paros parciales, y que se endurecerá con dos huelgas de 24 horas previstas para los días 21 de mayo y 10 de junio.

El malestar en la plantilla vallisoletana nace de una mezcla de falta de medios técnicos y la decisión de la empresa de eliminar el teletrabajo a partir de septiembre.

Uno de los puntos que más duele a los empleados es precisamente la supresión del modelo de teletrabajo que funcionaba con éxito desde 2022. UGT denuncia que la dirección pretende acabar con esta medida de conciliación de forma unilateral y sin negociar alternativas.

El sindicato tilda de "inadmisible" que la empresa quiera obligar a toda la plantilla a volver a la oficina de forma presencial, mientras que curiosamente mantiene el trabajo a distancia en otros casos cuando le conviene por motivos organizativos.

Sin embargo, en Valladolid la situación es todavía más delicada debido a los constantes fallos informáticos que sufren desde hace meses. Los trabajadores denuncian bloqueos en las herramientas y una falta de soporte técnico alarmante, especialmente desde que el departamento de informática del centro fue eliminado tras el último ERE.

Estos problemas técnicos no solo generan una sobrecarga de tareas y una presión constante, sino que además están afectando al bolsillo de los empleados, ya que muchas veces no pueden cobrar sus incentivos por culpa de errores ajenos a su esfuerzo profesional.

Ante este escenario, el sindicato exige soluciones inmediatas para el centro de Valladolid, que incluyen recuperar un equipo técnico estable en la ciudad y garantizar que nadie pierda dinero por culpa de las caídas del sistema.

Desde el sindicato afirman que "la plantilla ha demostrado compromiso, profesionalidad y esfuerzo constante. Ahora le corresponde a la empresa responder con respeto, medios adecuados y condiciones laborales dignas".

Los trabajadores esperan que Intrum se siente a negociar de verdad y demuestre el mismo respeto y compromiso que la plantilla ha mantenido durante todo este tiempo.