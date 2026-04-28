Es oficial: aprobadas 158 plazas de nuevo ingreso para policías, bomberos, administrativos y peones en Valladolid

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, durante la rueda de prensa informativa de este martes..jpeg

El Ayuntamiento de Valladolid, en la Junta de Gobierno Local de este martes, ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026 que contempla una propuesta de 158 nuevas plazas de nuevo ingreso de policías, bomberos, administrativos, auxiliares o peones, entre otros puestos, para la futura convocatoria.

Por otro lado, también se han dispuesto 67 plazas de promoción interna destinadas a funcionarios y personal laboral. La OEP ha sido elaborada según la normativa estatal vigente, que toma como referencia los criterios que se establecen en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados desde 2023, que marcan las tasas de reposición de efectivos.

No obstante, el Ayuntamiento de Valladolid ha utilizado la posibilidad legal de incrementar la tasa de reposición, computando las bajas que se han producido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de marzo de 2026. Con ello, pretenden anticipar la incorporación de nuevos empleados públicos.

En cualquier caso, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, durante una rueda de prensa informativa, ha incidido en la necesidad de avanzar hacia un marco más actualizado para dotar a las entidades locales de mayor capacidad para dimensionar adecuadamente sus plantillas de empleados públicos.

La oferta aprobada se rige por las líneas marcadas por el I Plan Municipal de Gestión Integral de Recursos Humanos. Incluye tanto plazas de nuevo ingreso como procesos de promoción interna, reservándose algunas de ellas para personas con discapacidad para cumplir con los principios de igualdad e inclusión.

El Ayuntamiento de Valladolid ha solicitado también incorporar una tasa adicional de plazas vinculadas a procesos de jubilación parcial, con el objetivo de garantizar la continuidad y calidad de los servicios en áreas consideradas esenciales.

La elaboración de la OEP se ha llevado a cabo mediante la participación de la representación sindical en la Mesa General de Negociación, además de contar con los informes técnicos, económicos y de impacto de género preceptivos, reforzando de esta manera el carácter dialogado y transparente, según destacan desde el Consistorio.