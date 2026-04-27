Finca Villacreces desvela su vino Pruno 2023: con gran potencial aromático e imagen renovada

Finca Villacreces ha presentado la nueva imagen de su vino más emblemático: Pruno 2023.

Esta renovación forma parte de una transformación integral de la bodega que busca proyectar un estilo más directo, identificable y ligado a su origen.

Esta añada 2023, en la que se perciben perfectamente estas cualidades, viene vestida con una nueva imagen, que sigue la línea de cosechas anteriores pero adaptada al nuevo estilo de Villacreces

El diseño mantiene el icónico color rojo, reconocido en los más de 60 países donde la marca tiene presencia.

Trece años después de que Robert Parker lo encumbrara como el mejor del mundo en relación calidad-precio, en la actualidad sigue siendo un referente en el sector vinícola.

La esencia de este tinto nace principalmente en Pinos Claros, una finca vecina a Villacreces cultivada en ecológico y de arcillas parduzcas que le confieren firmeza y una gran carga frutal.

En Ribera del Duero, la añada 2023 fue una cosecha en la que la previsión y la adaptación en la fecha de vendimia fue fundamental para equilibrar maduración y acidez.

En concreto, en Finca Villacreces los vinos de esta añada muestran gran potencial aromático, estructura y complejidad.

Este lanzamiento es solo el primero de una serie de hitos que Finca Villacreces tiene preparados para los próximos meses, entre los que destaca una nueva edición de su ya célebre Día Pruno.

Con un precio de venta al público de 14 euros, la bodega vallisoletana vuelve a demostrar que es posible conjugar el prestigio de la Milla de Oro con una propuesta accesible que no renuncia a la elegancia ni a la fidelidad con el terruño.