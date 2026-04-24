El mensaje de la plataforma por el soterramiento de Valladolid a Puente en Villalar: “Vuelve a tus orígenes”
Los miembros han pedido reuniones a los diferentes líderes políticos en la campa de Villalar y les han pedido que respondan a sus cartas y solicitudes remitidas.
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Más de 20.000 personas, según fuentes de la Subdelegación de Valladolid se han pasado, este 23 de abril, por la campa de Villalar en el Día de Castilla y León.
Villalar siempre es un día de fiesta, pero también de reivindicaciones diversas con pancartas, cánticos y mensajes varios.
Desde Izquierda Unida, que ha reivindicado su “no a la OTAN” pasando por el Partido Castellano, que exigía “una repoblación activa del medio rural castellano” hasta la Plataforma Por el Soterramiento de Valladolid, que también ha estado presente a lo largo de la jornada festiva.
Miembros de la Plataforma por el Soterramiento de Valladolid han pedido “reuniones a los diferentes líderes políticos” y también que “respondan a las solicitudes que se les ha remitido”.
“Hemos estado presentes en Villalar y hemos hablado con Juan Gascón, con Carlos Martínez y con Óscar Puente. A Puente le hemos dicho que vuelva a sus orígenes. En relación a cuando apoyaba el soterramiento”, ha indicado Cecilio Vadillo, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.
El miembro de la plataforma ha informado de que en la localidad vallisoletana han estado presentes “gran parte de los miembros y de la directiva” con una pancarta en la que se podía leer: “El futuro de Valladolid no pasa por estar dividido. El soterramiento es posible y viable. No al muro, soterramiento ya”.
También se ha invitado a los políticos allí presentes a que “les expliquen sus posiciones contradictorias” ya que “exigen el soterramiento en todas las ciudades salvo en Valladolid” y a “visitar los barrios afectados por las vías del tren”.
“Queremos que se acabe con la falsa integración. Los pasos son terroríficos, y que se apueste por el soterramiento. Eso es lo que también hemos reivindicado en Villalar”, ha añadido Vadillo a este medio.
Ha finalizado asegurando que “se han comprometido a escuchar” y desde la Plataforma Por el Soterramiento de Valladolid piden “que se les conteste a las cartas” y “ser recibidos por las instituciones”.