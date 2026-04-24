El mensaje de la plataforma por el soterramiento de Valladolid a Puente en Villalar: “Vuelve a tus orígenes”

Miembros de la Plataforma Por el Soterramiento de Valladolid en Villalar.

Más de 20.000 personas, según fuentes de la Subdelegación de Valladolid se han pasado, este 23 de abril, por la campa de Villalar en el Día de Castilla y León.

Villalar siempre es un día de fiesta, pero también de reivindicaciones diversas con pancartas, cánticos y mensajes varios.

Desde Izquierda Unida, que ha reivindicado su “no a la OTAN” pasando por el Partido Castellano, que exigía “una repoblación activa del medio rural castellano” hasta la Plataforma Por el Soterramiento de Valladolid, que también ha estado presente a lo largo de la jornada festiva.

Miembros de la Plataforma por el Soterramiento de Valladolid han pedido “reuniones a los diferentes líderes políticos” y también que “respondan a las solicitudes que se les ha remitido”.

“Hemos estado presentes en Villalar y hemos hablado con Juan Gascón, con Carlos Martínez y con Óscar Puente. A Puente le hemos dicho que vuelva a sus orígenes. En relación a cuando apoyaba el soterramiento”, ha indicado Cecilio Vadillo, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El miembro de la plataforma ha informado de que en la localidad vallisoletana han estado presentes “gran parte de los miembros y de la directiva” con una pancarta en la que se podía leer: “El futuro de Valladolid no pasa por estar dividido. El soterramiento es posible y viable. No al muro, soterramiento ya”.

También se ha invitado a los políticos allí presentes a que “les expliquen sus posiciones contradictorias” ya que “exigen el soterramiento en todas las ciudades salvo en Valladolid” y a “visitar los barrios afectados por las vías del tren”.

“Queremos que se acabe con la falsa integración. Los pasos son terroríficos, y que se apueste por el soterramiento. Eso es lo que también hemos reivindicado en Villalar”, ha añadido Vadillo a este medio.

Ha finalizado asegurando que “se han comprometido a escuchar” y desde la Plataforma Por el Soterramiento de Valladolid piden “que se les conteste a las cartas” y “ser recibidos por las instituciones”.