Dimite la teniente de alcalde de Laguna de Duero, acusada de filtrar datos de miembros de mesas electorales

Terremoto en el Ayuntamiento de Laguna de Duero y en su equipo de Gobierno conformado por PP, Independientes Por Laguna (IL) y Vox.

La teniente de alcalde y portavoz de Independientes por Laguna, Lucía Castro, ha presentado su dimisión este miércoles tras ser acusada, presuntamente, “de vulnerar la protección de los datos de empadronamiento en las elecciones generales de 2023”, según han informado fuentes de Independientes Por Laguna en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La también concejala de Cultura de Laguna de Duero presenta una renuncia que se va a oficializar el próximo martes, 28 de abril, a las 18:00 horas en el pleno municipal.

“No ha sido condenada ni inhabilitada”

“No ha sido condenada ni inhabilitada. La denuncia llegó por difundir unos datos de los componentes de las mesas electorales de las Elecciones Generales de 2023. Salían los DNIs de las personas afectadas y se difundió por un grupo de WhatsApp”, aseguran desde Independientes Por Laguna. El PSOE ha asegurado que Castro "había sido condenada" por los hechos.

La salida de Lucía Castro hará que entre como nuevo concejal de la formación localista, Óscar Ramos, quien iba de número cuatro en las listas de las pasadas municipales que lideraba la ahora dimitida.

La toma de posesión de Óscar Ramos como edil no será oficial hasta la siguiente sesión plenaria ordinaria del Ayuntamiento de Laguna de Duero.

El PSOE carga contra el equipo de Gobierno

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Laguna de Duero ha denunciado “la doble vara de medir” y el “uso fraudulento de datos por parte del equipo de Gobierno Municipal”.

“La dimisión de la teniente de alcalde tras ser condenada por vulnerar la protección de datos evidencia que el equipo de Gobierno usa la Ley de forma partidista. Mientras se niega información vital a la oposición bajo el pretexto de la ‘protección de datos’ los miembros del Gobierno usan censos públicos con fines electorales”, apuntan desde el PSOE.

Desde PSOE critican “la opacidad sistemática frente a la oposición” al “denegar” el equipo de Gobierno “de forma sistemática” el “acceso a expedientes y documentos esenciales para su labor de fiscalización”.

También denuncian un “uso fraudulento de la información pública” y aseguran que son “unos hechos que ensombrecen la labor del Ayuntamiento”.