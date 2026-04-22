La jueza ya tiene el informe preliminar del registro del zulo en el antiguo chalé de Óscar por la muerte de Esther López

La Guardia Civil inspeccionó el zulo en la casa de Óscar los pasados días 16 y 17 de abril Miriam Chacón Ical

La titular del Juzgado de Instrucción nº5 de Valladolid ya tiene en su poder el informe preliminar de la Guardia Civil tras el registro del zulo en el antiguo chalé de Óscar, principal sospechoso por la muerte de Esther López en 2022, en Traspinedo.

Así lo avanzaba este pasado lunes el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, que apuntó entonces que los resultados de laboratorio de los análisis de los restos hallados en el habitáculo estarían listos este martes y acto seguido serían remitidos a la jueza.

Las muestras fueron tomadas por la Guardia Civil el jueves 16 y el viernes 17 de abril, una vez la jueza autorizó de nuevo la entrada y registro en el domicilio tras reconocer que la existencia de este sótano no había sido notificada ni inspeccionada hasta el momento.

El zulo fue hallado por el nuevo propietario de la vivienda hace escasas semanas, cuando lo puso en conocimiento de la Guardia Civil tras descubrir que bajo una de las losas del suelo se escondía un hueco hacia este espacio subterráneo en el momento que realizaba una serie de reformas.

Sen explicó ante los medios de comunicación que los resultados, que de momento no han trascendido, permitirían descubrir si los restos biológicos y materiales recogidos en el sótano pudieran pertenecer o estar relacionados con la joven de Traspinedo que fue hallada muerta en una cuneta varias semanas después de su desaparición.

En el momento del hallazgo del habitáculo, este presentaba una capa de agua de unos 30 centímetros que fue extraída por el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, para su posterior análisis y permitir además la correcta inspección del lugar.

Los registros de la Guardia Civil en el lugar se extendieron durante los dos días citados y duraron más de 15 horas, aprovechando cada momento que la luz solar permitía a los investigadores tomar muestras en condiciones óptimas.

Llegados a este punto, con este informe preliminar, la jueza deberá determinar una decisión después de que la Audiencia Provincial de Valladolid devolviera el caso a su plaza, una vez se había acordado la apertura de juicio ante el tribunal del jurado, para continuar con la instrucción por el hallazgo de este desconocido zulo.

Un zulo que, tal y como ratificó la jueza en su orden de registro, no había sido notificado por Óscar durante la primera fase de instrucción que se ha alargado durante casi cuatro años ni tampoco aparecía en los planos de la vivienda.