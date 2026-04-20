La historia de superación de Desirée Vila (27) tras perder su pierna derecha: “Pensé que se acababa mi vida”

Era el pasado jueves, 9 de abril, cuando los Cines Broadway de Valladolid acogían la emocionante e inspiradora proyección del documental ‘Ganas de vivir’, que pasa por ser el debut en el largometraje del director Juan Manuel Montilla, conocido como ‘El Langui’.

Un largometraje en el que Valladolid tiene un protagonismo especial por la implicación directa de profesionales locales en dicho proyecto como es el productor Rodrigo Espinel. Además de que también hay escenas grabadas en la ciudad del Pisuerga.

‘Ganas de Vivir’ cuenta la inspiradora historia de Desirée Vila, atleta paralímpica que, tras sufrir a los 16 años una grave lesión derivada de una negligencia médica que obligó a la amputación de su pierna derecha, logró reconstruir su vida a través del deporte.

Lejos de rendirse, la gallega encontró en el salto de longitud su vía de escape. Desde entonces ha batido numerosos récords nacionales y ha conseguido un diploma paralímpico en los Juegos de Tokio.

Desirée habla con EL ESPAÑOL de Castilla y León para contarnos su historia. Se ha convertido en una voz relevante de la defensa de la inclusión, la igualdad y la superación personal.

Apasionada del deporte desde pequeña

“Me defino como una apasionada del deporte. Desde pequeña me ha gustado mucho la competición. De hecho, he competido en baile, en gimnasia acrobática y, a día de hoy, en salto de longitud”, explica Desirée Vila, en declaraciones a este periódico.

Nuestra protagonista nació en Vigo hace 27 años. En la actualidad vive en Madrid. Es graduada en Turismo y está terminando Relaciones Internacionales. Combina sus estudios siendo, además, deportista paralímpica.

Es amante de los idiomas. De hecho, habla gallego, italiano, francés e inglés y, en la actualidad, está estudiando chino, ni más ni menos. Le encanta pasar tiempo con sus amigos y familia y también hacer surf o snowboard.

“De pequeña pasé por querer ser peluquera, pero, finalmente, me centré en ser deportista profesional. Mi infancia fue normal y muy feliz”, explica.

Sin embargo, con solo 16 años, sufrió una grave lesión que le cambió la vida.

Desirée Vila durante un viaje. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La pérdida de su pierna derecha

“Cuando estaba compitiendo en gimnasia me lesioné. Me rompí la tibia y el peroné haciendo una acrobacia y se me obstruyó la artería poplítea. Por una negligencia médica perdí mi pierna derecha”, afirma nuestra entrevistada.

Ahí dejó el deporte para comenzar con la rehabilitación y para comenzar a recuperarse, tanto física como psicológicamente con profesionales.

“Pensé que se acababa mi vida. No sabía que existían prótesis ni que podía centrarme en el deporte paralímpico. Era una situación complicada. Poco a poco retomé mi vida y empecé a conocer a otras personas con discapacidad y a competir”, añade.

Desde entonces ha participado en varios Juegos Paralímpicos consiguiendo diploma en los de Tokio y batiendo numerosos récords nacionales con el salto de longitud como protagonista.

‘Ganas de Vivir’

“Me llamó la productora. Tanto Rodrigo Espinel como El Langui. La idea del documental es vallisoletana. Dos años después comenzamos a rodar en varias localizaciones, con familia, amigos y con personajes conocidos como Vicente del Bosque o Irene Villa”, añade la deportista.

Imagen de Desirée. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Está feliz de haber contado su vida y lo ha hecho muy cómoda. Eso sí, también ha habido momentos duros a lo largo de dicho rodaje. El equipo fue fundamental para que Desirée se abriera en canal.

“Estoy muy contenta. En el festival de Seminci rodamos algunas de las primeras imágenes. Voy mucho a Valladolid para impartir diferentes charlas y demás. Es una ciudad conocida para mí”, asegura.

El feedback de su historia, a través del documental, está siendo “muy bueno” en un trabajo “muy bonito que llega a la gente” y que se podrá ver “a través de Movistar +, TVE y Telemadrid”.

Visibilizar la discapacidad

“El objetivo que nos marcábamos pasaba por visibilizar la discapacidad con la sensibilidad que tiene El Langui, en su primer trabajo como director. Es un referente en el ámbito de la discapacidad”, explica la gallega.

No duda en afirmar que “igual que existe gente alta, baja, blanca o negra, también hay personas que cuentan con una pierna ortopédica”, como es su caso, para añadir que “la diversidad es la realidad de la sociedad”.

Su gran objetivo ahora pasa por prepararse para los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles, con la mirada puesta en ganar en la disciplina de salto de longitud.