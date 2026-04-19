Sorprendente hallazgo: encuentran un alijo de droga cerca del río Pisuerga durante unas labores de limpieza

Lo que iba a ser una nueva jornada de limpieza de la ribera del río Pisuerga en Valladolid por parte de A.M.A. El Pisuerga acabó en un sorprendente hallazgo.

Los miembros de dicha asociación que se encontraban eliminando residuos del lugar se encontraron, en la mañana de este sábado 18 de abril, con un paquete que parecía ser droga, con varios envoltorios y llamaron a la Policía Nacional, como han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla y León fuentes del caso.

Los agentes recogieron el alijo de droga, inicialmente de hachís y de medio kilo de peso, para su análisis a eso de las 12:00 horas.

Ahora será la Subdelegación del Gobierno en Valladolid la que, con la droga una vez en su poder y dentro de su departamento de Sanidad, analice el contenido del paquete.

Todo con el fin de determinar el valor y la pureza de la droga.

Los hechos se encuentran bajo investigación para conocer la procedencia de la droga, como han informado desde la Policía Nacional a este medio.