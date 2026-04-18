Antonio Resines graba en Valladolid y lanza con Carnero un cariñoso mensaje a los sanitarios tras superar el Covid

La ciudad de Valladolid ha vuelto a demostrar que se transforma, siempre, en un escenario perfecto para rodajes.

En esta ocasión lo ha hecho con la presencia del conocido y querido actor Antonio Resines que ha rodado escenas esta semana, en distintos puntos de la ciudad para el cortometraje ‘Nadie’.

Un trabajo que está dirigido por Karu Borge y que está protagonizado por el conocido actor que trabajó en series tan famosas y que marcaron la vida de muchos como es ‘Los Serrano’.

En la mañana de este sábado, 18 de abril, Antonio Resines ha grabado un vídeo con el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.

“A los dos nos ha pasado una historia común. Tuvimos Covid, lo pasamos francamente mal, pero aquí estamos dando guerra, cada uno en lo suyo”, ha afirmado Resines.

El intérprete ha querido mandar un abrazo a todos los sanitarios que “le han hecho que siga aquí” y también a la “gente que tiene Covid persistente”.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha asegurado que “está emocionado” de que Resines esté en la ciudad, en concreto en la calle Miguel Íscar.

“Ese ánimo que transmite él a todas las personas que han padecido o padecen el Covid lo transmitimos desde lo más profundo de nuestros corazones. Como enfermos que hemos sido de Covid queremos que nadie lo padezca y todos lo superen. Un abrazo y un beso especial de dos pacientes que están aquí gracias al trabajo de la Sanidad”, ha finalizado el alcalde.