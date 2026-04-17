Rafael (53) y un dulce vallisoletano único que conquista paladares: “Hacemos 60 pasteles en tres horas”

Es un dulce único, vallisoletano, y que busca conquistar los paladares, tanto de los vecinos de la ciudad del Pisuerga, como de los turistas que pasen por el lugar. Su nombre: ‘Pastel Dulce Libro’.

Con motivo del Día del Libro que se va a celebrar este próximo 23 de abril, la Asociación Provincial de Empresarios de Confitería de Valladolid lo va a poner a la venta.

“Comenzamos a hacerlo en el año 2008. Los ingredientes son una base de hojaldre, con crema de avellana y pasta de almendra que simula un libro cerrado. Es muy vistoso y el sabor es increíble”, cuenta, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Rafael Mesonero.

Él es el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Confitería de Valladolid y tienen muy claro que es muy importante “estar presentes en las actividades culturales y sociales de Valladolid”.

Todo como “importante fuente de crecimiento del sector” que “garantiza el conocimiento por parte del público de los productos de confitería artesanal” y, por otro lado, que “refuerzan la idea de este sector como parte del turismo gastronómico” que ofrece Valladolid.

“Es un producto que cien por cien artesanal y que tiene todos los ingredientes, anteriormente citados, que pasan por ser naturales”, añade nuestro entrevistado.

Imagen del delicioso Dulce Libro. Fotografía: Asociación de Confiteros de Valladolid.

Por ello, desde ese 2008, a través del trabajo de varios artesanos de la Asociación, se pretende unir el placer de la lectura con el de este dulce que tiene una gran aceptación y que enamora a todo el que lo prueba.

“Hacemos 60 pasteles en tres horas. Durante esta más de una semana, entre todas las pastelerías de Valladolid que participan en la acción llegaremos a los 10.000-15.000 Dulces Libros”, añade el que también trabaja en una de las pastelerías más conocidas de la ciudad como es la Confitería Vitín.

Rafael Mesonero, de 53 años, y con toda una vida en el sector del dulce, asegura que “el dulce estará a la venta del 17 al 26 de abril en las confiterías asociadas”, un total de “16”.

“Sirve para incentivar las ventas durante estos días y después de la Semana Santa. Además, en esta ocasión, se ha editado un marca-páginas para obsequiar a los clientes que realicen la compra del pastel”, finaliza nuestro entrevistado.

Un dulce único que tiene acento vallisoletano y que deleita a todo el que lo prueba.