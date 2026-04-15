El Plan V de la Diputación de Valladolid 2026 destina 8 millones para los municipios de la provincia: plazos y fechas

Conrado Íscar durante la presentación del Plan V de la Diputación de Valladolid 2026. Fotografía: Diputación de Valladolid.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha dado a conocer en la mañana de este miércoles, 15 de abril, la convocatoria del Plan V, por un importe de 8 millones de euros.

La convocatoria y bases serán aprobadas en el Pleno ordinario que se celebrará el 24 de abril.

El Plan V, cuya primera edición se puso en marcha en 2020, tiene como objetivo fomentar el desarrollo económico y social de la provincia, impulsando el apoyo a los municipios y favoreciendo la creación de empleo, la reactivación de la economía local y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

Como es habitual en el Plan V, todas las actuaciones están financiadas al 100% por la Diputación de Valladolid y se pueden destinar a aportaciones extraordinarias para las obras municipales recogidas en la convocatoria aprobada para la formación del Plan Bienal de Cooperación 2026-2027.

Al suministro de equipamiento en edificios e instalaciones municipales; y a la adquisición de terrenos e inmuebles afectados al uso o servicio público.

Módulos económicos del Plan V 2025

El reparto de los fondos se realizará siguiendo los siguientes módulos:

Municipios: un fijo de 11.000 euros + 38,85 euros/habitante.

Entidades Locales Menores: un fijo de 11.000 euros + 32,85 euros/habitante.

Núcleos separados: un fijo de 7.000 euros + 32,85 euros/habitante.

El plazo para presentar solicitudes comenzará al día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y finalizará el 30 de junio de 2026, inclusive.

También este año como novedad se incluye que los ayuntamientos que presenten iniciativas por un importe inferior a los 40.000 euros no necesitarán presentar proyecto técnico, con lo que se pretende acelerar la tramitación para que los municipios puedan poner en marcha las obras a la mayor brevedad posible que son tan necesarias para los vecinos.

Este esfuerzo de la Diputación de Valladolid responde a su compromiso con el desarrollo de la provincia, garantizando que los recursos se distribuyan de manera equitativa para atender las necesidades de todos los municipios, sin distinción de tamaño o ubicación.