Valladolid estrena Plan de Vivienda con una inversión histórica para crear 4.000 casas hasta 2030, la mitad protegidas

Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, acompañado por el concejal de Urbanismo y Vivienda, José Ignacio Zarandona, y por la concejal de Juventud, han presentado en la mañana de este miércoles, 15 de abril, el Plan de Vivienda y Suelo 2026-2030.

Se trata de un documento estratégico que tiene el fin de guiar la política municipal de vivienda durante los próximos cinco años y que está basado en la cooperación institucional y la colaboración público-privada.

El plan contempla una inversión de 92 millones de euros que estarán destinados a promover el acceso a vivienda “a precios asequibles” para jóvenes, personas mayores y familias de la ciudad.

“Se trata de abrir una nueva etapa en materia de vivienda basada en la planificación, la mejora de la gestión y un enfoque orientado a incrementar la disponibilidad de vivienda asequible para la ciudadanía”, ha afirmado Jesús Julio Carnero.

Ha añadido que “estamos hablando de uno de los ejes principales de nuestra acción de Gobierno” y que el objetivo pasa por “dar respuestas eficaces a una de las mayores preocupaciones de los vallisoletanos”, como es ese acceso a una vivienda digna y “a precios asumibles”.

Hablando de esto, el alcalde de Valladolid ha añadido que el Plan Municipal de Vivienda y Suelo 2026-2030 “constituye el marco en el que se va a desarrollar toda la política municipal de vivienda del Ayuntamiento de Valladolid” para alejarse de “medidas improvisadas y apostando por una estrategia a medio y largo plazo”.

Asimismo, Carnero ha puesto en valor que el objetivo es incrementar la oferta de viviendas tanto en venta como en alquiler. Según ha señalado, “esta es la única forma de combatir la escasez de vivienda, que termina provocando el incremento continuado de los precios”.

Más viviendas para el Parque Municipal (48,6 M€)

El Gobierno municipal destinará hasta 40 millones de euros a ampliar el Parque Municipal de Viviendas en alquiler mediante nuevas promociones (como la de la Avenida de Burgos), la adquisición de viviendas de segunda mano y la conversión de locales comerciales en desuso en viviendas habitables.

Se promoverán también ayudas para los propietarios que incorporen sus viviendas vacías al mercado de alquiler, con el objetivo de aumentar la oferta disponible.

Además, se destinarán 8,6 millones de euros para continuar rehabilitando y renovando el parque de viviendas en Valladolid.

“Continuaremos con el Plan de Rehabilitación y Mejora de Áreas Residenciales, con especial atención a aquellas zonas que más intervención requieren por su antigüedad o por las necesidades técnicas en la actualidad”.

Actuaciones que son necesarias, porque “nuestra ciudad cuenta con un parque de viviendas construido en su mayoría entre 1960 y 1980, que, en muchos casos, presentan necesidad de urgentes actuaciones en materia de eficiencia energética o accesibilidad”.

“Tenemos en marcha un total de 600 viviendas. En la Avenida de Burgos hay 47 que queremos que estén disponibles en el primer trimestre de 2027. Y preparamos otras 120 en la calle Eneldo”, ha afirmado el alcalde de Valladolid.

Además, el plan apuesta por “transformar locales comerciales municipales en viviendas habitables que sean incorporadas al parque municipal”. Serán un total de cuatro los locales que se van a convertir en un total de 13 viviendas.

Actuaciones en suelo con destino residencial (38,4 M€)

En materia de suelo, Carnero ha explicado que “la nueva política municipal permitirá la construcción de hasta 4.000 nuevas viviendas en zonas como La Florida, Zambrana y Cañada Real, con una inversión aproximada de otros 40 millones de euros durante el periodo de vigencia del Plan” y que “la mitad van a ser viviendas protegidas”.

Asimismo, ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con la mejora de viviendas existentes, mediante actuaciones de rehabilitación en áreas residenciales específicas, incluyendo la reurbanización de espacios públicos dentro de estos ámbitos de actuación.

El alcalde también ha anunciado que las personas implicadas en ocupaciones ilegales quedarán excluidas de cualquier ayuda pública municipal en materia de vivienda.

Por otro lado, ha contrapuesto este modelo, basado en la gestión y el incremento de la oferta, frente a otros enfoques de carácter intervencionista. “Los precios suben porque hay más demanda que oferta, y eso solo se soluciona poniendo más viviendas en el mercado. No hay soluciones mágicas”, ha afirmado.

Mejor gestión de la política de vivienda (5 M€)

En este apartado, Carnero ha detallado que la apuesta por mejorar la gestión de la política municipal de vivienda pasa por realizar “un análisis necesario de los datos y obtener así conocimiento de la realidad de la ciudad”.

Entre las medidas que se han previsto destacan: la creación de un Observatorio Municipal de Vivienda. También la elaboración de un censo de edificios residenciales deshabitados o en ruina y de solares residenciales vacantes.

También se quiere crear un mapa de barrios degradados y elaborar un censo de núcleos de chabolismo e infraviviendas.

También, la implantación de un nuevo modelo de atención al ciudadano que facilite la gestión de los trámites que están relacionados con la vivienda.

Las viviendas de Cuarteles y la okupación

José Ignacio Zarandona, concejal de Urbanismo y Vivienda en el Ayuntamiento de Valladolid ha hablado de las viviendas en los Cuarteles de la Rubia.

“Todo el mundo sabe cómo ha ido el proceso para crear allí entre 650 y 680 viviendas. Hemos mantenido reuniones con SEPE y con Casa 47. Les hemos ofrecido un dibujo y estamos de acuerdo. Nosotros, para no perder el tiempo, trabajamos en la modificación del PGOY para que cuando intervengan, el Ayuntamiento haya hecho su trabajo”, ha apuntado Zarandona.

Sobre la okupación, el concejal de Urbanismo ha señalado que “es un problema que nos afecta a todos” y que “existen seis viviendas okupadas ilegalmente en VIVA”.

167 viviendas

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha visitado esta mañana las obras que está ejecutando la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid (VIVA), para la construcción de un edificio en bloque que albergará 47 viviendas protegidas en régimen de alquiler, así como 47 trasteros, en el entorno de la avenida de Burgos. La actuación se desarrolla en una parcela situada en la confluencia de las calles Frambuesa y Eneldo, con una superficie de 1.319 m².

El proyecto, redactado por el estudio Paredes y Rivas Arquitectos, SLP, plantea un bloque en forma de ‘L’, alineado con las calles, que contará con una superficie construida de 5.781 m², distribuida en planta sótano, planta baja y seis plantas sobre rasante.

Las viviendas, que albergarán tanto uno como dos dormitorios, se organiza en dos portales con acceso a través de un soportal privado de uso público. En la planta sótano se dispondrá de 37 plazas de aparcamiento (dos de ellas para personas con movilidad reducida). Asimismo, el inmueble contará con locales en planta baja y en el espacio libre de la parcela se proyectan zonas verdes y aparcamientos para bicicletas.

El diseño del edificio responde a criterios de funcionalidad y sostenibilidad, incorporando soluciones bioclimáticas que favorecen el ahorro energético, la correcta orientación, la sectorización de usos, la accesibilidad universal y la supresión de barreras arquitectónicas. Asimismo, se priorizan materiales duraderos, de bajo mantenimiento y coste contenido. El proyecto dispone de certificación energética de nivel A.

La promoción está calificada como ‘viviendas colaborativas protegidas’, al destinarse al alquiler para personas pertenecientes a colectivos de especial protección, especialmente jóvenes, con ingresos familiares corregidos inferiores a cinco veces el IPREM.

Esta actuación está financiada íntegramente por el Ayuntamiento de Valladolid, sin aportaciones de otras administraciones.

El arrendamiento de las viviendas se realizará entre solicitantes inscritos en el Registro Público de Demandantes de la Junta de Castilla y León, conforme al protocolo aprobado por la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid.

El precio del alquiler oscilará entre 355 euros mensuales, aproximadamente, para viviendas de 50 m² útiles sin garaje, y 565 euros para viviendas de 65 m² útiles con garaje y trastero vinculados. Estos importes no incluyen los gastos generales ni los suministros.

La empresa adjudicataria de las obras es BIC Restauración y Conservación, SL, por un importe de 5,8 millones de euros, estando prevista su finalización a lo largo de 2027.

120 viviendas más en la misma parcela

Además de todo ello, el alcalde también ha anunciado hoy que en esa misma manzana se desarrollarán otras 120 viviendas próximamente. El concurso de proyectos se convocará este mismo año 2026.