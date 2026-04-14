Los "cuatro años de total impunidad" de Óscar hasta encontrar el zulo donde pudo estar el cadáver de Esther López

La antigua vivienda familiar de Óscar S. M., en la urbanización El Romeral del municipio vallisoletano de Traspinedo, ha vuelto a colocar el caso de Esther López en un punto de máxima atención tras varios años de instrucción y pocos avances en la investigación.

Nada hacía presagiar que la venta de la antigua casa familiar de los padres del único encausado, del círculo de amigos de Esther, podía desembocar en un siniestro hallazgo que podría arrojar luz sobre la posible ocultación del cuerpo antes de que fuera localizado en una cuneta 23 días después de su desaparición.

El descubrimiento de un habitáculo oculto o zulo durante unas obras en esa casa, ya en manos de un nuevo propietario, ha abierto una nueva línea de interés a pocos meses del juicio oral.

La gran incógnita ahora es qué puede esconder todavía el lugar. Tras la denuncia del nuevo morador, la Guardia Civil lo examinará en busca de restos biológicos y de cualquier otro indicio que permita aclarar si fue utilizado para ocultar objetos, manipular pruebas o incluso esconder temporalmente el cuerpo de Esther.

Tras conocerse el hallazgo de este zulo, su hermana, Inés López, ha mostrado su gran indignación: "Más de cuatro años de total impunidad, mintiendo él y la familia, riéndose de todos ocultando y destruyendo pruebas…¿Hasta cuándo?".

Concentraciones en recuerdo de Esther López Miriam Chacón / ICAL.

La incógnita de los días en sombra

Porque una de las grandes incógnitas que ha acompañado la investigación desde el principio es precisamente esa: si la joven de 35 años Esther López estuvo días en otro lugar antes de ser depositada en la cuneta en la que apareció el 5 de febrero de 2022.

Esa duda nunca ha dejado de sobrevolar la causa. La aparición del cadáver en una zona próxima a Traspinedo tras varias batidas infructuosas alimentó desde el primer momento la sospecha de que el cuerpo no estuvo siempre allí, o al menos no en el mismo punto en el que terminó siendo hallado.

Ese es el motivo por el que el zulo ha reactivado de golpe el interés sobre la vieja casa familiar de Óscar.

Si en ese habitáculo aparecen restos, rastros o señales compatibles con una ocultación, la acusación podría ganar una pieza de enorme valor para apuntalar su relato.

Podría reforzar de forma decisiva una construcción acusatoria que hasta ahora se ha apoyado en un conjunto de indicios, no en una prueba única e incontestable.

Dicho de otra forma: de lo que se encuentre en ese espacio depende en buena medida que la acusación logre armarse con nuevas pruebas de cara a conseguir una condena para Óscar.

Carteles de recuerdo a Esther López en el lugar en el que apareció su cuerpo Miriam Chacón / ICAL

Un caso construido sobre indicios

Hasta ahora, el procedimiento ha avanzado sobre una suma de elementos que, juntos, han ido estrechando el cerco sobre él.

La Guardia Civil y la UCO lo sitúan como la última persona que vio con vida a Esther la fatídica madrugada del 13 de enero de 2022.

Entre los indicios que más han pesado figuran la coincidencia de los teléfonos móviles en las horas críticas, los restos biológicos de Esther hallados en el coche de Óscar y en distintas prendas, el lavado del vehículo poco después de la desaparición y las discrepancias entre sus declaraciones y los datos técnicos obtenidos durante la investigación.

También se ha puesto el foco en posibles manipulaciones o borrados en sistemas del vehículo, una pieza considerada importante para reconstruir lo ocurrido.

La acusación sostiene que aquella noche se produjo una discusión y que después Esther sufrió un atropello que desembocó en su muerte.

Sin embargo, uno de los puntos más importantes, es que la Fiscalía sostiene que las lesiones no fueron mortales.

La Guardia Civil registra el 10 de abril de 2022 la casa en Traspinedo de Óscar, la última persona que vio con vida a Esther López. En la imagen medios de comunicación en la zona acotada al paso Miriam Chacón / ICAL

Es decir, la joven podría haber sobrevivido si hubiese sido atendida tras el atropello.

Y es que considera la Fiscalía que cuando Óscar comprobó que Esther había fallecido ocultó el cuerpo y sus pertenencias en el maletero de su vehículo y en cuanto le fue posible lo depositó en una cuneta, donde fue finalmente localizado.

A partir de ahí, una de las preguntas centrales ha sido dónde estuvo hasta que su cadáver apareció en la cuneta.

Es precisamente en ese punto donde el habitáculo oculto cobra sentido dentro de la investigación.

Lo que puede cambiar antes del juicio

La causa ya está enviada a la Audiencia Provincial para juicio con jurado popular. La Fiscalía pide 18 años de prisión para Óscar S. M., mientras que las acusaciones particulares solicitan penas más elevadas.

La jueza acordó la apertura de juicio oral en diciembre de 2025, aunque todavía no se ha fijado una fecha exacta para la vista.

Todo apunta a que se celebrará en 2026, previsiblemente después del verano, pero por ahora no hay un día oficial en el calendario judicial.

Contra él ya se ha abierto juicio oral, con jurado popular, y está acusado de un delito de asesinato, subsidiariamente por homicidio, y por delitos contra la integridad moral, detención ilegal y omisión de socorro. Ese marco procesal hace que cualquier novedad tenga ahora un peso especial.

La investigación parecía encaminarse ya hacia la fase de enjuiciamiento con las cartas principales sobre la mesa, pero el hallazgo del zulo introduce un elemento nuevo, material y potencialmente muy comprometedor.

Máxima expectación en el juzgado de Valladolid tras la declaración de Óscar Rubén Cacho / ICAL .

Si la inspección arroja resultados, la acusación podría llegar al juicio con una base probatoria mucho más sólida.

El caso Esther López lleva más de cuatro años construyéndose a base de indicios, cronologías, rastros biológicos, movimientos de teléfonos, cámaras y versiones que no encajan del todo.

En ese rompecabezas, el zulo aparece ahora como una pieza inesperada que puede ayudar a completar una parte decisiva del relato o, al menos, a reforzar la tesis de que hubo algo más que una muerte y un abandono precipitado.

A las puertas del juicio, la antigua casa de Traspinedo vuelve así a convertirse en un escenario clave.

No tanto por lo que representa, sino por lo que todavía puede contar. Y en una causa donde la acusación necesita apuntalar con firmeza su relato para lograr una condena, lo que la Guardia Civil encuentre ahí dentro puede marcar un antes y un después para Óscar.