El negocio familiar con 128 años de historia en Valladolid: “Queremos cumplir 100 más tras superar tres crisis”

Esta es la historia de Ambrosio Rodríguez, un negocio único en Valladolid y que suma, ni más ni menos, que 128 años de vida. Al frente de la Papelería e Imprenta familiar están, en la actualidad, los hermanos Luis, Jesús y Fernando Rodríguez.

La actividad comienza a las 9:30 horas en la tienda que se ubica en la calle Claudio Moyano de la ciudad del Pisuerga. A esa hora nos citamos con nuestros protagonistas para que nos cuenten cómo ha sido todo este tiempo.

“El negocio se ha transformado de forma significativa a lo largo de todo este tiempo. Contamos con todas las novedades que se pueden ver y tocar en nuestro establecimiento físico”, señalan.

Tras superar tres crisis mundiales, el objetivo que se marca este negocio familiar pasa por “cumplir otros cien años”, después de los 128 con los que ya cuentan.

Letrero de Ambrosio Rodríguez en Valladolid.

Su historia

“Ambrosio Rodríguez es una papelería e imprenta familiar que lleva trabajando 128 años. El fundador fue Ambrosio, que nació en Matapozuelos. Después nuestro abuelo, padres y tíos nacieron todos en Valladolid capital”, asegura Fernando Rodríguez, a la llegada al negocio de EL ESPAÑOL de Castilla y León.

En 1898 fue cuando Ambrosio, el bisabuelo de la familia, abrió las puertas del negocio. Después pasó por Jesús, el abuelo. Todo, antes de llegar a Antonio que falleció para que Carmen Ruiz, su esposa, cogiera las riendas allá por 1968.

En 1980 es cuando Luis y Jesús cogieron el testigo para continuar con el negocio familiar y, poco después, entró también Fernando. Los hermanos, que en la actualidad llevan el negocio, son la cuarta generación del mismo, más de 100 años después. Casi nada.

“Nosotros estudiamos en el colegio de Lourdes. Mi familia siempre estuvo volcada en el negocio. Nos incorporamos a la misma para continuar con el legado familiar. Llevamos más de 40 años”, asegura Luis Rodríguez.

Especialistas desde hace 128 años

En la actualidad, Ambrosio Rodríguez cuenta con una tienda en la calle Claudio Moyano número 24 y también en Embajadores 16. Además, nos dedicamos a la venta online a través de nuestra página web.

Interior de Ambrosio Rodríguez.

“Contamos con un total de 15 trabajadores, incluidos nosotros tres. En Embajadores tenemos nuestro taller de artes gráficas, imprenta y almacén de papelería y en Claudio Moyano el centro dedicado a la venta”, explica Jesús Rodríguez.

El taller de calle Embajadores cuenta con 1.000 metros cuadrados, mientras que el local de Claudio Moyano con unos 250.

“Somos una imprenta que está dedicada a las artes gráficas, la edición de libros y la venta al por mayor y al por menor de material de papelería, escolar y de oficina. También al suministro a empresas y grandes compañías, tanto a nivel nacional, regional como local”, nos explican los hermanos.

Son especialistas en la edición de libros y también venden figuras para los diferentes belenes que se instalan en los distintos domicilios de los vallisoletanos cuando llega la Navidad.

Interior del comercio en Claudio Moyano.

“Somos de los pocos comercios de Valladolid que continúa vendiendo estas figuras. Lo llevamos haciendo toda la vida”, confiesa Luis.

Todo, en un comercio que ha cambiado mucho a lo largo de sus 128 años de historia.

Transformación e internet

“El negocio se ha transformado de forma significativa. En lo que tiene que ver con la imprenta, antes era todo manual. Incluso con la composición de tipos. Con la llegada de la informática todo se transformó. Pasó a la impresión digital lo que tiene la ventaja de ser más rápida, pero, a la vez, la duración es menor”, explica Fernando.

Una máquina de offset es “casi eterna”, apuntan los hermanos mientras que una digital “cuenta con una duración más limitada” como “nos pasa a todos con los electrodomésticos”, matizan.

Sobre cómo combaten a las grandes superficies aseguran que lo hacen dando “el mejor servicio que pueden y con una atención personalizada” añadiendo que, hoy en día, es “difícil encontrar empresas que realicen todo el proceso de artes gráficas” y ellos lo hacen.

En lo que tiene que ver con la papelería cuentan con “todas las novedades”. “Aquí se puede ver y tocar. No es como comprar desde una pantalla”, argumenta Jesús.

Fernando y Luis en Ambrosio Rodríguez.

Tres crisis mundiales y 100 años más

“Estamos muy orgullosos de ser capaces de mantener la empresa en la misma familia durante cuatro generaciones. En la actualidad somos un total de 15 las familias que vivimos del negocio”, esgrimen.

Sobre las ganancias, no quieren dar datos, pero aseguran que “hay meses buenos y otros malos”. Los mejores son los de la vuelta al cole y los de la Navidad. Ellos tienen que afrontar “el pago a proveedores, las nóminas y los seguros sociales e impuestos”.

“Vemos el futuro con mucha esperanza. Hemos sido capaces de superar tres crisis y queremos cumplir cien años más en Valladolid y en Castilla y León con el fin de dar servicio a nuestros clientes y de trabajar con empresas y profesionales que son puntuales en el país”, finaliza Fernando.