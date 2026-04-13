Atropellada una niña con su carrito en la calle Limonero de El Peral de Valladolid

Un atropello ha sobresaltado la tranquilidad de la calle Limonero, en Valladolid capital, a primera hora de esta mañana. Una niña, que en ese momento se encontraba en un carrito, ha resultado herida tras ser arrollada por un turismo por causas que aún se están investigando.

El aviso entró en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León a las 08:17 horas, activando de inmediato un amplio despliegue de seguridad y asistencia.

Dada la vulnerabilidad de la pequeña y la naturaleza del accidente, hasta el lugar de los hechos se desplazaron patrullas de la Policía Local de Valladolid y del Cuerpo Nacional de Policía.

En el ámbito sanitario, Sacyl envió una UVI móvil para atender a la menor en el mismo sitio del suceso. Tras una primera valoración y estabilización por parte de los facultativos, la niña ha sido trasladada para recibir atención especializada por las heridas sufridas tras el impacto.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre la evolución de su estado de salud.