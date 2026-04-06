Cinco heridos, entre ellos dos menores, en una colisión a la altura de Rueda: hay retenciones

Retenciones en la la autovía A-6, en sentido Madrid, dentro del término municipal de Rueda. DGT

Un accidente múltiple registrado al mediodía de este lunes ha movilizado a los servicios de emergencia en la provincia de Valladolid tras verse implicados tres turismos en un choque por alcance.

El suceso ha tenido lugar a las 12:24 horas en el kilómetro 167 de la autovía A-6, en sentido Madrid, dentro del término municipal de Rueda.

Varias llamadas de alerta al centro de emergencias informaron de la colisión, advirtiendo de la presencia de múltiples personas heridas que requerían asistencia médica inmediata.

Los servicios sanitarios del Sacyl se desplazaron al lugar del siniestro para atender a cinco personas que viajaban en los vehículos afectados-

En concreto, una mujer de 61 años, quien presentaba un fuerte dolor en el pecho. Otra de 43 años, asistida por dolor cervical.

Un hombre de 43 años, también atendido por el personal sanitario en el lugar. Y dos menores de edad: un niño de 11 años y una niña de 7 años, ambos aquejados de dolores en el cuello y la cabeza como consecuencia del impacto.

Hasta el punto del accidente se desplazaron patrullas de la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid para regular la circulación y asegurar la zona, así como los recursos de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que se encargaron del triaje y traslado de los afectados.