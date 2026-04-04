Los dos pueblos que pagan los cuarteles de la Guardia Civil que no asume Interior: "La seguridad es una prioridad"

En la provincia de Valladolid, dos municipios crecen a un ritmo imparable. Sus calles se llenan de familias jóvenes, nuevos comercios y urbanizaciones que se extienden hacia el horizonte. Pero el crecimiento trae consigo una necesidad básica: sentir que se vive seguro.

En este contexto, Arroyo de la Encomienda y Aldeamayor de San Martín han tomado una decisión: asumir con recursos propios la construcción y equipamiento de nuevos cuarteles de la Guardia Civil para garantizar que sus vecinos cuenten con una presencia policial permanente y eficaz.

Los responsables municipales insisten en que se trata, simplemente, de una respuesta pragmática a una realidad concreta, ya que el Ministerio del Interior no disponía en sus previsiones presupuestarias de la partida necesaria para levantar estas infraestructuras.

En lugar de resignarse a esperar, estos ayuntamientos decidieron actuar. El resultado es visible desde hace solo unas semanas: en Arroyo ya funciona un cuartel moderno; en Aldeamayor, las obras avanzan con el mismo objetivo.

La seguridad, "una prioridad"

"La seguridad es una de las prioridades del Ayuntamiento para garantizar la calidad de vida de los vecinos", explican a EL ESPAÑOL de Castilla y León fuentes del Consistorio de Arroyo de la Encomienda.

El cuartel era una reivindicación histórica del municipio. Se demandó al Ministerio del Interior durante años, especialmente desde 2019 y 2020, cuando la población superó los 20.000 habitantes. Las conversaciones fueron claras: no había presupuesto disponible.

Ante esa respuesta, surgió la disyuntiva: "Si el Ministerio no tiene medios, hay dos opciones: o quedarnos sin cuartel o, si tenemos medios para afrontarlo, hacernos cargo nosotros, siempre con la garantía de que se va a instalar", señalan esas mismas fuentes.

El equipo de gobierno de Arroyo, que gestiona con solvencia sus cuentas públicas, decidió poner sobre la mesa su capacidad económica. "Nosotros tenemos capacidad para afrontarlo, lo pusimos encima de la mesa y así actuamos", afirman.

Hoy, los vecinos disfrutan de un cuartel en funcionamiento con una dotación de personal "tan importante" que el municipio lo considera "una grandísima noticia". El modelo jurídico es elegante y ventajoso para ambas partes.

El Ayuntamiento cede el uso del inmueble, que sigue siendo de propiedad municipal, al Ministerio del Interior para que funcione como cuartel. No se transfiere la titularidad, solo el uso.

"Si es la garantía para preservar la seguridad y la calidad de vida y tenemos capacidad económica para hacerlo, pues lo hicimos", resumen.

Habría sido preferible que el Ministerio asumiera la inversión, reconocen, "porque era su obligación", pero la realidad presupuestaria era la que era. Y, una vez garantizado el personal, la decisión se tomó sin titubeos.

"Todos arrimamos el hombro"

A pocos kilómetros, en Aldeamayor de San Martín, la historia se repite con matices propios. Su alcalde, Roberto Martínez, lo explica a EL ESPAÑOL de Castilla y León con la serenidad de quien lleva años pensando en el futuro del municipio.

"Estamos pensando constantemente en prestar servicios al ciudadano y el servicio de la seguridad es de los más básicos que hay, junto a la educación y la sanidad", afirma.

Aldeamayor comparte con Arroyo el honor de ser uno de los dos municipios de la provincia con mayor crecimiento poblacional. Sus 6.500 habitantes censados se convierten en más de 11.000 en el día a día.

"Los servicios que se prestan se prestan para todos", recuerda el alcalde. Ese aumento demográfico ha traído consigo un incremento proporcional de las demandas de seguridad.

Martínez reconoce que se ha producido un aumento de la inseguridad pero "directamente proporcional" al aumento de la población. "Eso hace necesarios más medios", asegura el alcalde, para quien la solución pasa por la colaboración entre administraciones.

"Lo ideal sería que lo hiciese el Ministerio del Interior, pero todas las administraciones públicas tenemos un deber de cooperación y colaboración", apunta.

El Ayuntamiento pondrá el suelo y la obra; la propiedad seguirá siendo municipal. El Ministerio, por su parte, aportará los medios materiales y humanos. "Todos arrimamos el hombro para que el servicio de seguridad a la ciudadanía se preste de la mejor forma posible", resume.

Mirando al futuro, el alcalde lo tiene claro: "Es un servicio imprescindible que tenemos que prestar".

Un "ofrecimiento" de los ayuntamientos

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ofrece la perspectiva institucional.

Respeta las reivindicaciones de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que ha alertado en ocasiones del agravio comparativo con la Policía Nacional, pero recuerda que se trata de dos cuerpos con direcciones generales, presupuestos y funciones distintas.

"La Guardia Civil tiene 24 puestos donde pueden vivir los agentes, cosa que no sucede en el caso de la Policía Nacional", apunta, en referencia a las tres comisarías de la Policía en la provincia, dos en la capital y una en Medina del Campo.

Canales coincide con los consistorios en que nadie los obliga a impulsar estas infraestructuras. "Son los ayuntamientos los que se dirigen a la Dirección General de la Guardia Civil, como ha sido en el caso de Arroyo y en el caso de Aldeamayor", afirma.

Y recuerda que la Guardia Civil "estudia cada propuesta y, si resulta factible, la acepta". "La Guardia Civil tiene que coger lo que le ofrecen", concluye con pragmatismo. Este modelo de colaboración no es nuevo, pero en la provincia de Valladolid ha cobrado especial relevancia.

Municipios que hace unos años apenas superaban los 10.000 habitantes se han convertido en polos de atracción demográfica.

Familias que huyen de los precios de la capital, empresas que buscan suelo asequible y un entorno con buenos colegios y servicios. Ese dinamismo genera empleo y riqueza, pero también exige infraestructuras que acompañen el crecimiento.

La seguridad, en este contexto, no es un lujo. Es una condición para que el desarrollo sea sostenible.

Pensar en "el interés general"

Los vecinos de Arroyo y Aldeamayor perciben ya los cambios: patrullas más visibles, respuesta más rápida ante cualquier incidencia y, sobre todo, la tranquilidad de saber que hay un cuartel cerca, con agentes que conocen el territorio y sus necesidades específicas.

En Arroyo, el cuartel recién inaugurado ha sido recibido con satisfacción. En Aldeamayor, las obras avanzan y los vecinos siguen con atención cada paso.

Desde los ayuntamientos se evita cuidadosamente cualquier tono de confrontación. "Nosotros no criticamos nada ni aplaudimos nada, solo describimos los hechos", insisten en Arroyo. "Todas las administraciones tienen que pensar en el interés general", añade el alcalde de Aldeamayor.

La colaboración interadministrativa se presenta como la única vía posible cuando los recursos centrales son limitados. Y, en este caso, los municipios con mayor solvencia económica han decidido invertir en algo que beneficia directamente a sus ciudadanos.

El subdelegado Canales lo resume con claridad: los ayuntamientos se dirigen voluntariamente a la Dirección General ofreciendo recursos. La Guardia Civil evalúa, aprueba si cumple los criterios y, a cambio, dota de personal y material el nuevo cuartel.

El resultado es un servicio público mejorado sin que el Estado tenga que realizar la inversión inicial. Los edificios siguen siendo municipales, lo que garantiza a largo plazo que la infraestructura permanezca ligada al territorio.

En un país donde la distribución de competencias entre administraciones genera a menudo debates intensos, el caso de estos dos municipios vallisoletanos destaca por su pragmatismo.

Una decisión pragmática

No se cuestiona la obligación legal del Ministerio; se constata la falta de disponibilidad presupuestaria y se actúa en consecuencia. "Si tenemos medios para afrontarlo con la garantía de que se va a instalar el cuartel…", repiten en Arroyo.

Esa frase condensa la filosofía que ha guiado la decisión: ante la disyuntiva entre esperar indefinidamente o mover ficha, prefirieron la segunda opción.

Los vecinos, mientras tanto, ven los frutos. En Arroyo, el cuartel ya es una realidad palpable. En Aldeamayor, la expectativa crece con cada avance de las obras.

La Guardia Civil gana un cuartel moderno y dotado; los ayuntamientos, la tranquilidad de haber cumplido con sus vecinos; y los ciudadanos, la certeza de que su seguridad no depende solo de lejanos despachos ministeriales, sino también del compromiso cercano de sus alcaldes.

En tiempos de presupuestos ajustados y crecimientos desiguales, esta historia de dos municipios de Valladolid demuestra que la colaboración entre administraciones no es un eslogan, sino una herramienta concreta.

Cuando el Ministerio no puede, el Ayuntamiento puede. Y cuando el Ayuntamiento puede, los vecinos salen ganando. Así de sencillo, y así de eficaz, es el nuevo cuartel de Arroyo y el que pronto verá la luz en Aldeamayor.

Dos ejemplos de que, a veces, la mejor política es la que se traduce en hechos visibles y en calles más seguras.