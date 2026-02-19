Arroyo estrena su esperado cuartel de la Guardia Civil: 1.345 m² construidos y alberga a equipos ROCA y Viogen

El nuevo cuartel de la Guardia Civil en Arroyo de la Encomienda ya es una realidad. La Benemérita ha comenzado a prestar servicio en el nuevo acuartelamiento en las nuevas instalaciones adquiridas y habilitadas por el Ayuntamiento de la localidad, que se ubica en la Avenida Colón número 89.

Así, desde las 15:00 horas de ayer, 18 de febrero, los agentes pertenecientes al Puesto Principal de Arroyo de la Encomienda procedieron a montar los primeros servicios de la nueva Unidad.

Además del puesto principal, las instalaciones albergarán a la 3ª Compañía de Valladolid al mando de un comandante, así como los Equipos ROCA, unidad especializada de robos en el campo, y Viogen, de Violencia de Género.

Con el nuevo cuartel, se busca mejorar el servicio a los vecinos de la localidad y a los pueblos del alfoz de la provincia de Valladolid.

Características del nuevo cuartel

El alcalde, Sarbelio Fernández, aseguraba en una entrevista a EL ESPAÑOL de Castilla y León en mayo de 2024 que es "un proyecto muy deseado” y que se “ha trabajado mucho para conseguir que la Guardia Civil se instale en Arroyo y que lo haga con un proyecto tan ambicioso como este”, aseguraba.

Según ha señalado, el Ayuntamiento de Arroyo ha invertido cerca de tres millones de euros en este cuartel.

La parcela donde se ubica tiene una superficie de 3.832 metros cuadrados. Presenta dos accesos, por la propia avenida de Colón y también por la calle Rodrigo de Triana. Aparte de la nave objeto del proyecto, cuenta con una marquesina de aparcamiento y un vallado que delimita la parcela.

La distribución de los diferentes despachos y salas se realiza en torno al perímetro de la nave con el objeto de que puedan disponer de luz y ventilación directas. Se reserva la zona central del espacio de la nave para las dependencias que no necesitan iluminación natural, caso de archivos, aseos y almacenes o para los espacios que, por motivos de seguridad no pueden estar cerca de la fachada, como son los calabozos y dependencias anexas.

En la planta sótano se ubican los aseos y vestuarios de personal y cuartos de instalaciones. Los pasillos y distribuidores se independizan mediante puertas que separan las zonas de acceso al público de las zonas de acceso del personal.

La superficie construida en la planta del sótano es de 266,45 metros, la de la planta baja es de 1.052,86 metros cuadrados, la de la entreplanta de 26,18 metros cuadrados. Y el total de la superficie construida asciende a los 1.345,49 metros cuadrados.