Alejandra (19), de Madrid a Miss Valladolid 2026 y amante del judo: “Quiero cumplir las metas sin perder mi esencia”

Alejandra Nieto Arrabal nació en Boadilla del Monte (Madrid). En la actualidad vive en Getafe y tiene 19 años recién cumplidos. Ella ha sido elegida Miss Internacional Valladolid 2026 para representar a la ciudad del Pisuerga en el certamen.

Cuenta con un grado de estética y, en la actualidad trabaja como administrativa en una empresa de construcción.

Es amante del judo, deporte que practica y también le gusta leer, viajar y pasar tiempo con su familia.

“Es un orgullo enorme representar a Valladolid en el certamen. Significa llevar conmigo parte de su cultura, gente y valores. Es una gran ciudad”, afirma la madrileña.

La joven ya se prepara, como cuenta en esta entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León, para dar lo mejor en el concurso.

P.- ¿Quién es? ¿Cómo se define?

R.- Como una persona cercana, constante y con muchas ganas de aprender. Soy muy trabajadora, sensible y muy comprometida con todo lo que hago. Además, me encanta el deporte, en especial el judo, que forma una parte importante de mi vida.

P.- No nace en Valladolid.

R.- Nací en Madrid y, aunque no resido en Valladolid, tuve la oportunidad de presentarme al casting para Miss Internacional Valladolid, donde finalmente fui seleccionada.

P.- ¿Cómo fue su infancia?

R.- Tuve una infancia muy feliz, rodeada de mi familia, que siempre ha sido mi mayor apoyo. Aprendí valores como el esfuerzo, el respeto y la constancia desde muy pequeña.

P.- Cuando era pequeña, ¿qué quería ser de mayor?

R.- De pequeña soñaba con ser veterinaria ya que adoro a los animales y me encanta ayudarles siempre que puedo. También soñaba con ser modelo porque me encanta la moda y disfrutaba muchísimo poniéndome zapatos de tacón. Además, me ilusiona poder inspirar y ayudar a los demás. Con el tiempo he ido descubriendo también diferentes inquietudes y nuevos caminos.

Una imagen de Alejandra. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

P.- ¿Cómo se entera de que es Miss Internacional Valladolid?

R.- Me entero porque entro en el casting de Miss Valladolid y, de todas las candidatas, fui yo la seleccionada por la organización nacional.

P.- ¿Quién se lo comunica?

R.- Me lo comunica la dirección de Miss Mundo en España.

P.- ¿Qué pensó cuando se lo dijeron?

R.- Sentí una mezcla de emoción, ilusión y, a la vez, una gran responsabilidad. Sabía que era una gran oportunidad.

P.- ¿Cómo fue el proceso?

R.- Ha sido un proceso intenso pero muy enriquecedor. He aprendido mucho, tanto a nivel personal como profesional.

P.- ¿Cuándo se celebra el certamen y dónde?

R.- El certamen se celebrará el 18 de abril en la preciosa Isla de Gran Canaria.

P.- ¿Se está preparando para ello?

Sí, me estoy preparando con mucha dedicación, tanto física como mentalmente.

P.- ¿Va a ganar?

R.- Voy con la ilusión de dar lo mejor de mí. Más allá del resultado, considero que lo realmente importante es el aprendizaje y la experiencia adquirida.

Alejandra, Miss Valladolid 2026. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

P.- ¿Qué supone representar a Valladolid en el certamen?

R.- Es un orgullo enorme. Representar a Valladolid significa llevar conmigo parte de su cultura, su gente y sus valores. ¡Es una gran ciudad!

P.- ¿Cómo es su día a día? ¿De qué trabaja?

Mi día a día es bastante activo. Compagino el trabajo con el deporte y con mi preparación para este certamen.

P.- ¿Es feliz?

R.- Sí, me considero una persona feliz. Valoro mucho las pequeñas cosas y a las personas que me rodean.

P.- ¿Es su primera incursión en el mundo de la moda?

En mi caso es una experiencia nueva de la que estoy disfrutando mucho.

P.- ¿Le gustaría dedicarse a la moda íntegramente?

R.- No lo descarto. Es un mundo que me está aportando mucho, aunque también me gustaría seguir creciendo en otros ámbitos profesionales.

P.- ¿Cómo ve el futuro?

R.- Lo veo con ilusión y muchas ganas. Creo que con esfuerzo y actitud se pueden lograr grandes cosas.

P.- Objetivo y deseo mirando al futuro

R.- Mi objetivo es seguir creciendo personal y profesionalmente, y mi deseo es poder cumplir las metas sin perder mi esencia.

P.- Mirando al certamen.

R.- Este certamen está siendo una experiencia muy relevante que, sin duda, dejará una importante huella en mi vida. Me está ayudando a conocerme mejor y a superarme cada día.