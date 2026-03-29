Valladolid abre las puertas de un tesoro singular de Semana Santa: una Pasión de Jesús con más de 100 figuras

Valladolid abre las puertas de uno de sus tesoros más singulares de Semana Santa: una Pasión de Jesús con más de 100 figuras

Valladolid ha vuelto a abrir las puertas de uno de esos rincones que, año tras año, se ganan un lugar propio en la Semana Santa de la ciudad. La parroquia de San Lorenzo acoge ya la ‘Escenografía de la Pasión de Jesús’, un montaje que recrea los momentos principales de la vida, muerte y resurrección de Cristo y que se ha consolidado como uno de los grandes atractivos de estas fechas.

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha visitado este domingo la muestra, realizada por la familia Trebolle Liz, y ha puesto en valor una propuesta que se ha convertido en cita fija para numerosas familias vallisoletanas y también para centros educativos de la ciudad.

El montaje destaca, primero, por sus dimensiones y, después, por el detalle. Ocupa uno de los laterales de la iglesia, con cerca de 16 metros de longitud y 2,50 de anchura, y reúne más de un centenar de figuras que trazan un recorrido visual por la Pasión de Jesús, desde su entrada triunfal en Jerusalén hasta la Ascensión a los cielos. Buena parte de las piezas son obra del escultor español Mayo.

La representación arranca entre las murallas de Jerusalén, pasa por el Monte de los Olivos, el prendimiento, los juicios ante Anás, Caifás y Poncio Pilatos, y avanza hasta la flagelación, la coronación de espinas y el camino al Calvario. Uno de los puntos más llamativos de la exposición es precisamente la recreación del monte, junto a escenas como la ayuda de Simón de Cirene, la Verónica, la Crucifixión, el Descendimiento y el sepulcro vacío al tercer día.

El itinerario no se detiene ahí. También incorpora la aparición de Jesús a las Santas Mujeres, el pasaje de Emaús, Pentecostés y la llegada del Espíritu Santo a los apóstoles, hasta cerrar con la Ascensión. El resultado es una narración minuciosa, con perspectiva y profundidad, que invita a contemplar la Semana Santa vallisoletana desde otra escala, pero con idéntica carga simbólica.

Durante la inauguración, Carvajal subrayó que “es difícil encontrar en España un montaje de similares características dedicado a la Pasión de Jesús” y defendió que su visita supone “un momento necesario y de reflexión en la Semana Santa de Valladolid”.

La muestra podrá visitarse hasta el final de la Semana Santa, en horario de mañana, de 11.30 a 13.30 horas, y por la tarde, de 18.30 a 20.45 horas. En estos días, además, varios colegios de Valladolid están acudiendo como actividad extraescolar a una exposición que, lejos de ser una propuesta más, se ha convertido ya en una tradición reconocible del calendario vallisoletano.