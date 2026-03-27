Campamento para este verano en Valladolid: 4.127 plazas, nuevas disciplinas y una inscripción más sencilla

La Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid ha presentado oficialmente la campaña ‘Tiempo de Verano 2026’, una programación deportivo-recreativa que este año ofrece un total de 4.127 plazas.

Esto supone un incremento del 4,14% respecto a la edición anterior. Dirigida a escolares y jóvenes nacidos entre 2020 y 2008 (con ampliación hasta 2006 para participantes con discapacidad intelectual o del desarrollo).

La oferta se desarrollará del 29 de junio al 28 de agosto, cubriendo la práctica totalidad de las vacaciones escolares.

Esta edición destaca por la incorporación de 164 plazas nuevas y una estructura organizada en cuatro grandes bloques: Campus Deportivos, Campamentos Urbanos, Campamentos de Verano y Cursos Deportivos, todos ellos coordinados en colaboración con entidades y empresas especializadas del sector.

Dentro de las novedades más relevantes de este año, el programa de Campus Deportivos vuelve a ser el eje central con 1.504 plazas y once modalidades distintas. Entre ellas, destaca la recuperación del Campus de Atletismo y el refuerzo de turnos en disciplinas de alta demanda como el Patinaje de Velocidad y el Vóley Playa.

Por su parte, los Campamentos Urbanos introducen una importante novedad logística: la apertura de un campamento en el Albergue Juvenil del Pinar de Antequera, que contará con servicio de comida y un turno específico de inclusión.

En cuanto a los Campamentos de Verano fuera de la ciudad, se mantienen 1.528 plazas con destinos repartidos por Castilla y León y otras comunidades autónomas, ofreciendo estancias progresivas de entre 5 y 10 días para adaptarse a las diferentes edades de los participantes.

La apuesta por la inclusión social es uno de los pilares fundamentales de la campaña 2026. El Ayuntamiento ha reforzado el modelo de campamentos inclusivos reservando entre 2 y 6 plazas por turno, lo que eleva el total de plazas específicas hasta un 9,10% más que en el año 2025.

Cursos deportivos

Asimismo, el programa de Cursos Deportivos se renueva con la incorporación de la Gimnasia Artística y el Kendo, sumando un total de 365 plazas en 23 turnos que abarcan desde el ajedrez y el bádminton hasta el salvamento, el taekwondo o el tiro con arco.

Esta diversificación busca fomentar el descubrimiento de nuevas disciplinas olímpicas y tradicionales entre los más jóvenes de la ciudad.

El procedimiento de inscripción para optar a una de estas plazas comenzará con la presentación de solicitudes telemáticas, que podrán realizarse del 6 al 16 de abril a través de la web oficial de la Fundación Municipal de Deportes.

En caso de que la demanda supere la oferta disponible, se procederá a un sorteo público el día 21 de abril para adjudicar las vacantes.

Los seleccionados deberán formalizar su inscripción del 27 de abril al 7 de mayo, dejando los días 14 y 15 de mayo para los suplentes y abriendo el periodo de inscripción libre para las plazas sobrantes a partir del 20 de mayo.

Para facilitar el proceso, el Complejo Deportivo Huerta del Rey ofrecerá atención presencial con horarios ampliados durante las fechas clave, y toda la información detallada está ya disponible en el portal campamentos.fmdva.org.