Así se forman en Valladolid los profesionales del futuro agroalimentario

Alumnos de la Escuela de Ingeniería Agrícola y Agroambiental (INEA) de la Universidad Pontificia de Comillas en Valladolid

El sector agroalimentario ya no se enfrenta solo al desafío de producir más, sino de hacerlo mejor: con menos recursos, menor impacto ambiental y mayor valor añadido. En paralelo, la digitalización, la automatización y la innovación están redefiniendo toda la cadena, desde el campo hasta la industria.

En este contexto, la demanda de perfiles profesionales también está cambiando. Las empresas buscan talento capaz de integrar tres dimensiones clave: ingeniería, visión empresarial y conocimiento real del sector.

Sin embargo, tradicionalmente estos ámbitos han evolucionado de forma separada. Ingenieros sin formación en gestión, economistas alejados de la realidad productiva o especialistas agrarios sin base tecnológica han generado una brecha que hoy limita el crecimiento del sector.

Imagen de los alumnos de la Universidad Pontificia Comillas

Una formación pensada desde el sector, no adaptada a él

Para dar respuesta a este nuevo escenario, la Universidad Pontificia Comillas ha reforzado su apuesta en Valladolid a través de su campus INEA, integrando la experiencia de ICAI e ICADE en una propuesta formativa diseñada específicamente para el agroalimentario.

El objetivo no es adaptar grados existentes, sino construir itinerarios desde cero alineados con las necesidades reales de explotaciones, cooperativas, industria y nuevas empresas tecnológicas.

La nueva oferta académica se articula en torno a tres programas:

- Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales con itinerario en Ingeniería Agroalimentaria: Formación en automatización, procesos industriales y tecnología aplicada para modernizar la industria alimentaria.

- Doble Grado en Ingeniería Agrícola y Agroambiental y Administración y Dirección de Empresas: Un perfil híbrido que combina conocimiento técnico y visión empresarial para liderar proyectos y organizaciones del sector.

- Grado en Ingeniería Agrícola y Agroambiental + el Título propio en Gestión de Empresas Agroalimentarias: Una opción flexible orientada a la gestión y transformación del negocio agroalimentario.

Todos los programas comparten un mismo enfoque: formar profesionales capaces de desenvolverse en un entorno cada vez más tecnificado, sostenible y orientado a la eficiencia.

El plazo de admisión para estos programas permanecerá abierto hasta el 15 de abril, una oportunidad para que los futuros estudiantes den el primer paso hacia una carrera con alta proyección en uno de los sectores más estratégicos de la economía.

Del aula al entorno profesional: formación orientada al empleo

Uno de los principales valores de esta propuesta es su enfoque directo hacia la empleabilidad.

Imagen aérea del centro de INEA en Valladolid

Los programas han sido diseñados en colaboración con empresas del sector, lo que permite a los estudiantes formarse en contacto con la realidad profesional desde el inicio. INEA se consolida así como un entorno donde el aprendizaje va más allá de la teoría, integrando proyectos aplicados, espacios especializados y experiencias dentro del propio tejido industrial agroalimentario.

Los graduados podrán acceder a perfiles cada vez más demandados, como:

- Dirección y gestión de empresas agroalimentarias

- Desarrollo de procesos industriales y producción alimentaria

- Consultoría en sostenibilidad, medio ambiente y eficiencia

- Gestión de explotaciones agrícolas tecnificadas

- Innovación, I+D y digitalización del sector agroalimentario

- Industria alimentaria, logística y cadena de valor • Emprendimiento en ámbitos como agrotech y foodtech.

Una apuesta por el talento que transformará el sector

El sector agroalimentario atraviesa una transformación profunda en la que la tecnología, los datos, la sostenibilidad y los nuevos modelos de negocio están redefiniendo su evolución.

Con esta iniciativa, Comillas refuerza su posicionamiento como agente activo en este cambio, formando profesionales preparados para liderarlo con una visión integral del sector.

Porque el agro actual ya no se entiende solo desde la tradición, sino como un espacio donde convergen innovación, tecnología y nuevas oportunidades de generar impacto real en la sociedad.