“Las tres mejores Semanas Santas del mundo” se unen en una exposición única: Valladolid, Rioseco y Medina

David Esteban, alcalde de Medina de Rioseco, Blanca Jiménez, concejala del Ayuntamiento de Valladolid, y Nadia González, concejala del Ayto. de Medina del Campo. JIF

La oficina de turismo de la Acera de Recoletos de Valladolid acoge desde este lunes 23 de marzo una exposición fotográfica dedicada a la Semana Santa de la provincia.

La muestra reúne imágenes de tres celebraciones declaradas de Interés Turístico Internacional: las de Valladolid, Medina del Campo y Medina de Rioseco, en una propuesta que busca “mostrar la riqueza patrimonial, artística y emocional de estas tradiciones”.

La exposición, que permanecerá abierta al público hasta el próximo 5 de abril, podrá visitarse de lunes a sábado de 9:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00, mientras que los domingos el horario será de 9:30 a 14:00 horas.

El acto de presentación ha contado con la presencia de la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad del Ayuntamiento de Valladolid, Blanca Jiménez, la concejala de Turismo, Festejos y Participación Ciudadana de Medina del Campo, Nadia González, y el alcalde de Medina de Rioseco, David Esteban.

Bajo el título “Tres encuentros: fotografía y tradición”, la muestra reúne instantáneas de distintos autores que captan algunos de los momentos más emblemáticos de estas celebraciones.

Las imágenes recorren la identidad artística y espiritual de tres Semanas Santas únicas, en las que la imaginería, las procesiones y la participación popular constituyen el eje central de la tradición.

La representación de Valladolid está formada por diez fotografías del reconocido fotógrafo Chema Concellón, obras en formato cuadrado y en blanco y negro que “capturan la fuerza estética” de las procesiones vallisoletanas.

Durante la presentación, la concejala vallisoletana Blanca Jiménez destacó la importancia de abrir la exposición al público en un momento previo a la llegada de miles de visitantes a la ciudad.

Según explicó, esta iniciativa forma parte de una estrategia de promoción conjunta de la provincia para atraer turismo y fomentar estancias más largas.

“Es difícil captar la esencia de tres Semanas Santas, las tres mejores del mundo, como estas a través de unas pocas imágenes, pero lo hacemos porque es una forma de poner en valor aquello que nos une”, señaló.

Jiménez subrayó además que durante todo el año se realiza un intenso trabajo de promoción turística, tanto a nivel nacional como internacional, con el objetivo de que los visitantes no solo acudan durante los días festivos, sino que permanezcan más tiempo en la provincia.

En este sentido, insistió en que la promoción turística debe plantearse de forma conjunta, vinculando propuestas como el enoturismo con la Semana Santa.

“Las personas que vengan a Valladolid también pueden descubrir Medina del Campo y Medina de Rioseco. Cada una tiene una personalidad propia, pero juntas forman un atractivo turístico excepcional”, añadió.

La mirada de Rioseco

El alcalde de Medina de Rioseco, David Esteban, calificó la presencia de su municipio en la muestra como “un honor y un privilegio”.

A su juicio, participar en una exposición en la capital provincial supone una de las mejores herramientas de promoción para su Semana Santa.

Las imágenes de Rioseco proceden del fotógrafo Fernando Fradejas, gran conocedor de la tradición riosecana. Sus fotografías reflejan momentos emblemáticos como la salida de las procesiones y el ambiente que envuelve a la localidad durante esos días.

Esteban destacó además el buen momento que vive la Semana Santa riosecana, que cuenta con unos 4.500 cofrades, y recordó que el municipio continúa ampliando su oferta turística y hotelera, con 65 nuevas plazas de alojamiento.

El alcalde subrayó también la importancia de mantener viva la tradición durante todo el año a través de iniciativas como el museo de Semana Santa del municipio, lo que contribuye a desestacionalizar el turismo.

Medina del Campo y su imaginaria

Por su parte, la concejala de Turismo de Medina del Campo, Nadia González, explicó que la selección fotográfica de su municipio se ha realizado a partir del trabajo de diferentes fotógrafos pertenecientes a una asociación local.

El objetivo ha sido reflejar la riqueza de su imaginaria y dar protagonismo a las nueve cofradías que participan en la celebración.

Entre las imágenes expuestas pueden verse escenas representativas como la imaginería renacentista, la figura de la patrona y alcaldesa perpetua o el Nazareno con la silueta de la Colegiata de San Antolín al fondo.

González destacó que la muestra permite descubrir las similitudes entre las tres celebraciones a través de la tradición y la fe, al tiempo que invita a quienes visiten la exposición a conocer también las Semanas Santas de Medina del Campo y Medina de Rioseco.

Buenas previsiones turísticas

De cara a la próxima Semana Santa, Blanca Jiménez se mostró optimista respecto a la llegada de visitantes a Valladolid.

Según explicó, el pasado año la ocupación hotelera superó el 85 %, con un aumento del 16 % en las consultas en las oficinas de turismo, y las previsiones para este año son incluso mejores.

Aunque reconoció que existen incertidumbres relacionadas con el transporte o el incremento de los costes de combustible, aseguró que la ciudad cuenta con una oferta cultural y turística “tan potente” que continuará atrayendo visitantes.