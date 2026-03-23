La mayor transformación del estadio José Zorrilla desde 1982: ampliación de aforo, cierre del fondo sur y nuevas zonas

Protocolo firmado a pie de campo por el alcalde, Jesús Julio Carnero, y el copresidente del Real Valladolid Club de Fútbol S.A.D, Gabriel Solares,

El estadio José Zorrilla afrontará en los próximos años la mayor modernización desde su inauguración en 1982.

El Ayuntamiento de Valladolid y el Real Valladolid han firmado un acuerdo estratégico que marca el inicio de una transformación integral del recinto, con la ampliación de su aforo.

Además habrá nuevas zonas de hospitality y mejoras en sus infraestructuras para convertirlo en un espacio preparado para albergar eventos deportivos y culturales de carácter internacional.

El protocolo fue rubricado a pie de campo por el alcalde, Jesús Julio Carnero, y el copresidente del club, Gabriel Solares, en un acto que busca sentar las bases de un proyecto con impacto a largo plazo en la ciudad.

El plan contempla la ampliación del aforo del Estadio José Zorrilla mediante el cierre del fondo sur, lo que permitirá sumar más de 4.000 nuevas localidades. Con esta actuación, el estadio alcanzará cerca de 32.000 asientos.

La reforma incluye también la creación y modernización de zonas de hospitality, destinadas a mejorar la experiencia de los espectadores y abrir el recinto a nuevos usos.

Con estas mejoras, el estadio aspira a adaptarse a los estándares exigidos por UEFA y FIFA, lo que facilitaría la organización de partidos internacionales, así como congresos, eventos empresariales o actividades culturales en jornadas sin competición.

Según destacó Carnero, el objetivo es coordinar los trabajos entre ambas instituciones para garantizar que el proyecto avance en los plazos previstos. “Desde mañana nos ponemos a trabajar para que su desarrollo sea una realidad en los tiempos y formas deseados por todos”, afirmó el alcalde.

Las primeras actuaciones ya han comenzado con la mejora de los anexos del estadio, destinados a optimizar las condiciones de trabajo del primer equipo del Real Valladolid.

Además, el calendario previsto contempla, este verano, el inicio de las obras de las nuevas zonas de hospitality

Para 2027 llegará la ejecución del cierre del fondo sur y ampliación del aforo.

Solares subrayó que estas actuaciones permitirán cubrir las necesidades actuales y futuras del club y potenciar el estadio como un espacio de atracción turística y cultural.

“Con la ampliación el José Zorrilla rondará las 32.000 butacas, más de un 10% de la población de la ciudad”, explicó.

El acuerdo también establece el marco para la construcción de nuevos campos de entrenamiento en Pinar de Jalón, destinados a las categorías inferiores del club. El proyecto busca reforzar la cantera del Real Valladolid, considerada uno de los pilares estratégicos de su crecimiento deportivo.

Con este conjunto de actuaciones, Ayuntamiento y club apuestan por convertir el estadio en un motor de actividad durante todo el año, con impacto económico, social y deportivo para Valladolid.

Críticas del PSOE: “solo una declaración de intenciones”

El anuncio ha sido recibido con críticas por parte del Grupo Municipal Socialista. Su portavoz, Pedro Herrero, ha acusado al alcalde de presentar “pura propaganda” para ocultar que la reforma integral del estadio prometida en campaña no se ha materializado.

Herrero recordó que el entonces candidato del Partido Popular anunció una remodelación valorada en 25 millones de euros y reprochó que, tres años después, no exista ni contrato ni presupuesto para ejecutar las obras.

El portavoz socialista sostiene además que el documento firmado no tiene carácter vinculante. Según el propio texto, se trata de un protocolo “de carácter programático que constituye una declaración de intenciones, sin compromisos jurídicos concretos”, por lo que, a su juicio, el proyecto sigue sin garantías de ejecución.