Dos brillantes medidas para disfrutar de una Valladolid más limpia y reluciente

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado el expediente de contratación para el suministro de seis vehículos destinados al Servicio de Limpieza, con un presupuesto total de 1.099.164 euros.

Una actuación que va a permitir renovar parte de la flota municipal sustituyendo vehículos antiguos que presentan menores niveles de efectividad o que ya no cuentan con la capacidad necesaria para prestar el servicio en condiciones óptimas.

Con esta inversión, el Ayuntamiento busca mejorar tanto la recogida de residuos sólidos urbanos como las labores de limpieza viaria.

El contrato se estructura en cuatro lotes que responden a distintas necesidades operativas del servicio.

El primero contempla la adquisición de un vehículo recolector de carga lateral para recogida de residuos sólidos urbanos de 22 m3 de capacidad.

El segundo incluye un vehículo equipado con caja basculante de 24 m3, grúa para el vaciado de contenedores, esparcidor de sal desmontable y cuchilla quitanieves.

El tercer lote prevé la incorporación de una máquina barredora de arrastre con capacidad de 6 m3, destinada al barrido mecánico de las vías públicas.

Por su parte, el cuarto lote contempla la adquisición de tres vehículos con cabina doble, caja abierta y un extendedor de sal eléctrico y desmontable de al menos, 0,85 m3 de capacidad colocado dentro de la caja, con todos los elementos necesarios de sujeción y de instalación desmontable

Los presupuestos por lotes ascienden a 310.728 euros para el lote 1, 274.428 euros para el lote 2, 274.428 euros para el lote 3 y 239.580 euros para el lote 4.

En cuanto a los plazos, la entrega de los vehículos correspondientes a los lotes 1, 2 y 4 se realizará en un máximo de doce meses desde la formalización del contrato, mientras que el lote 3 tendrá un plazo de entrega de ocho meses.

En cualquier caso, los nuevos vehículos no se incorporarán al servicio hasta el año 2027.

El Ayuntamiento de Valladolid reafirma con esta iniciativa su compromiso con la mejora de los servicios públicos y la modernización de los recursos municipales, contribuyendo a una ciudad más limpia, eficiente y sostenible.

Plataformas soterradas de los contenedores de recogida de residuos

La Junta de Gobierno, además, ha adjudicado a la empresa Equipos y Servicios del Nordeste, S.L. el contrato del servicio de mantenimiento de las plataformas soterradas de los contenedores de recogida de residuos domésticos, pertenecientes al Servicio municipal de Limpieza del Ayuntamiento de Valladolid.

La duración del contrato es de dos años, con posibilidad de dos prórrogas anuales, con un presupuesto de adjudicación para las dos anualidades de 502.150 euros.

Dicho servicio incluye el mantenimiento de las citadas plataformas, un total de 155, incluida la limpieza regular, así como el mantenimiento de los sistemas de elevación y estructura que las soporta. Tiene varios objetivos.

El primero pasa porque los sistemas soterrados propiedad del Ayuntamiento de Valladolid estén siempre operativos y a punto para su utilización, minimizando los posibles paros como consecuencia de avería.

El segundo por garantizar la seguridad de los sistemas para los usuarios y para los trabajadores del servicio de recogida de residuos.

El tercero por conseguir que estén en buenas condiciones de higiene, limpieza y mantenimiento.

El cuarto, que se resuelva con la máxima eficiencia, eficacia y rapidez las averías y desperfectos.

El quinto mira a su mantenimiento, entendiéndose por este el conjunto de operaciones periódicas programadas y puntuales necesarias para asegurar el buen funcionamiento, prevenir problemas técnicos y reparar averías del conjunto de unidades soterradas, tales como limpieza, engrases, reposición de componentes, reparaciones, u otros, según los términos que se especifican en el contrato

El último pasa por mantener su estética en óptimas condiciones, con lavados y reparaciones periódicos.