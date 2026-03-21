Jaime (48), nuevo presidente de Avadeco: “Han crecido un 30% los cierres y bajado un 35% los autónomos en Valladolid”

Jaime Ercilla, nuevo presidente de Avadeco, atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Era el pasado 5 de marzo cuando la Agrupación Vallisoletana de Comercio (Avadeco) celebraba una Asamblea Extraordinaria Electoral para aprobar la renovación de su Junta Directiva.

Integrada por un total de doce miembros y presidida por Jaime Ercilla, que sustituía en el cargo a Rafael Monedero, al frente de la organización en esta última etapa desde el mes de mayo de 2023.

Una nueva etapa que “va a dar continuidad al trabajo desarrollado en los últimos años por la organización”. Todo en busca de reforzar la defensa del comercio de proximidad y su papel “como sector estratégico para la economía y la vida urbana de Valladolid”.

Jaime Ercilla nació en Valladolid en el año 1978 y se incorporó en 2004 al negocio familiar, una perfumería que fue fundada en 1969. Todo para continuar con una trayectoria vinculada al comercio local desde hace más de cinco décadas.

Forma parte de la directiva de Avadeco desde el año 2005, donde ha desempeñado, de forma continuada, el cargo de tesorero en diferentes etapas.

Se trata de un perfil que combina la experiencia directa al frente de un comercio histórico de la ciudad con un profundo conocimiento del funcionamiento interno de la organización y de la realidad del tejido comercial vallisoletano.

EL ESPAÑOL de Castilla y León charla con él tras asumir el cargo.

P.- ¿Cómo afronta ser el presidente de Avadeco?

R.- Estoy aterrizando y completando las primeras reuniones desde que tomé posesión del cargo. Es un reto muy bonito representar a mis compañeros.

P.- ¿Qué es lo mejor y lo peor que tiene ser autónomo y comerciante en Valladolid?

R.- Lo mejor es que tú eres el dueño de tu futuro y eso te hace sentir realizado. Lo peor es que el tiempo que requiere se lo quitas a tu familia y amigos.

P.- ¿Por qué se presentó a la presidencia de Avadeco?

R.- Porque creo en el asociacionismo. Creo que la voz de todos juntos es mejor y más útil que la de uno solo. Creo en el comercio y en Avadeco.

Jaime Ercilla durante la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León.

P.- ¿Qué diría del comercio de Valladolid?

R.- Valladolid mantiene una red comercial amplia y diversa, pero necesita de apoyo institucional para adaptarse a los tiempos del mercado. El comercio de proximidad es un sector estratégico para la vida urbana, pero atraviesa una etapa de transformación profunda marcada por nuevos hábitos de consumo, digitalización y presión de las grandes plataformas.

P.- El comercio de proximidad hace ciudad, además.

R.- El comercio local no es solo actividad económica. También es vida en los barrios y cohesión social. Genera empleo estable y riqueza local, pero compite en un escenario global donde los márgenes son cada vez más estrechos. Defender el comercio local es apostar por la vida de nuestros barrios y el modelo de ciudad que queremos para Valladolid.

P.- ¿Cada vez cierran más de esos comercios pequeños y que hacen ciudad?

R.- Cada cierre de tienda implica menos actividad en la calle. El comercio local contribuye a mantener los barrios vivos y dinámicos. Valladolid debe apostar por un modelo de ciudad equilibrado en el que convivan: comercio tradicional, nuevas marcas y actividad cultural.

P.- ¿Cómo se corta esta sangría de cierres?

R.- El comercio de proximidad tiene futuro si es capaz de adaptarse, especializarse y ofrecer valor añadido frente a la compra puramente digital. Será más profesionalizado, más especializado y experiencial. El valor estará en el servicio, la cercanía y la calidad.

P.- Es importante mantener la red de comercios de proximidad en la ciudad.

R.- Es más eficiente mantener un comercio abierto que abrir uno nuevo desde cero. Por eso necesitamos que el comercio esté presente en la planificación de la ciudad. Las decisiones sobre movilidad, urbanismo y eventos o turismo influyen directamente en la actividad comercial.

P.- ¿Cuántos locales han cerrado en los últimos años en Valladolid?

R.- En los últimos cuatro años han crecido un 30% los cierres de locales y bajado un 35% los autónomos afiliados del sector en Valladolid. Supone una reducción muy significativa en el tejido comercial local. Además, el cambio de uso de los locales que se han abierto en estos años ha sido elevado. Se han incrementado en el sector servicios y hostelería y disminuido la representación del comercio, según los datos del Observatorio de Comercio enfocados a Valladolid.

P.- Cada vez se ven, por ejemplo, en el centro de la ciudad, más grandes marcas y menos pequeños comercios.

R.- Como hemos hablado, el cambio de uso de locales se ha visto especialmente reflejado en el centro de la ciudad, en lo que tiene que ver con la configuración de los comercios, el crecimiento de locales dedicados al ocio, restauración y turismo, franquicias o cadenas y menos al comercio local.

P.- Es chocante.

R.- En el centro, en el entorno de la Plaza Mayor, hay comercios históricos y tradicionales como Joyería Ambrosio Pérez, la Ferretería Juan Villanueva, las Ópticas Iris y Alcañiz, Pastelería Cubero o Modas Soler que han sido sustituidos por comercios de tipo franquicia relacionados con la restauración. En total, más de una decena de franquicias en los últimos años. El centro de las ciudades cada vez pierde más sus comercios con identidad propia.

P.- ¿Están asfixiados los autónomos y comerciantes de Valladolid?

La asfixia de autónomos y comerciantes en España es un fenómeno crítico que combina una presión fiscal creciente con el aumento de los costes operativos y una burocracia compleja. Esta situación ha llevado a una pérdida neta de miles de negocios y al cambio de modelo jurídico de muchos trabajadores por cuenta propia con el fin de sobrevivir.

Jaime Ercilla durante la entrevista.

P.- ¿Cuáles son los principales problemas que tienen que afrontar los comerciantes?

R.- En estos últimos años se ha incrementado el precio del alquiler de los locales, los gastos salariales, tasas e impuestos. También la burocracia y las nuevas exigencias normativas, junto con la reducción del margen comercial que ha obligado a muchos comerciantes a cerrar.

P.- ¿Qué pide a las administraciones ya como presidente de Avadeco?

R.- Desde Avadeco solicitamos a las administraciones ayudas operacionales e incentivos fiscales. El pequeño comercio compite en desigualdad frente a grandes operadores y plataformas globales. También, el incremento de los recursos destinados a su modernización y mejora. Enfocado a la digitalización, Planes de Relevo Generacional y formación específica para el sector.

P.- El comercio de proximidad tiene que estar muy presente en una ciudad como Valladolid.

R.- Necesitamos que el comercio esté presente en la planificación de la ciudad. Que las decisiones sobre movilidad, urbanismo, eventos o turismo influyen directamente en la actividad comercial. También es importante seguir apostando por campañas de dinamización y apoyo al comercio de proximidad, mediante el impulso al consumo local. Apostar por campañas de imagen para acercar al público más joven.

P.- ¿Cómo ve el futuro?

R.- El comercio de Valladolid atraviesa un momento de transformación. Los hábitos de consumo han cambiado mucho en los últimos años y la competencia es cada vez mayor, especialmente por parte de las grandes plataformas digitales. Aun así, la ciudad sigue contando con un comercio de proximidad muy potente, que aporta empleo, actividad económica y vida a los barrios. El reto ahora es adaptarnos a los nuevos tiempos sin perder la esencia del comercio cercano.

P.- Apuesta por un comercio unido.

R.- El comercio necesita estar unido para defender sus intereses y construir el futuro del sector. El asociacionismo es la principal herramienta de defensa y fortalecimiento del comercio local. Un comercio aislado tiene poca capacidad de influencia. Un comercio unido tiene voz. También necesitamos que el dinero esté en el bolsillo del consumidor.

P.- Desde Avadeco se va a intentar que la situación mejore.

R.- Avadeco es la principal organización representativa del comercio de Valladolid. Esto permite desarrollar campañas, iniciativas de dinamización comercial que solo son posibles desde la acción colectiva para defender los intereses y dialogar con las instituciones.

P.- Mucho trabajo por hacer.

R.- Desde Avadeco vamos a seguir trabajando para defender los intereses del comercio de proximidad con el fin de que siga siendo una pieza clave de la ciudad. Valladolid tiene un comercio con mucha tradición y talento. Si trabajamos juntos podemos afrontar los retos.