Llega la feria de los sabores auténticos de Valladolid: "Es la única oportunidad al año para contar con todos"

Roberto Migallón y Kiko Fuentes durante la presentación de la VI Feria de Alimentos de Valladolid

Este viernes, 20 de marzo, abrirá sus puertas la VI Feria de Alimentos de Valladolid. La "única oportunidad al año" para disfrutar de los "sabores auténticos" de la ciudad del Pisuerga y provincia aglutinados en un mismo espacio.

El evento, de carácter multisectorial con productores locales de todo tipo, será inaugurado a las 17:00 horas en el Espacio La Granja, en el barrio de Villa del Prado, de la capital vallisoletana. Dada la alta demanda de las empresas para participar, en esta ocasión se ha estrenado una carpa de 250 metros cuadrados para dar cabida a todos los expositores.

Productores de vinos y bebidas, de dulces, de quesos y otros lácteos, de carnes y embutidos, de frutos secos y snacks y de alimentación general se dan cita en este espacio para ofrecer a sus clientes "alimentos de calidad" en una feria que ya es una "realidad sólida y en constante crecimiento".

Así lo ha trasladado este jueves en el Salón de Recepciones del Palacio Pimentel el diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón, quien ha estado acompañado durante la presentación del responsable de la marca de Alimentos de Valladolid, Kiko Fuentes.

Para Migallón, "apostar por lo cercano significa hacerlo por la calidad, la sostenibilidad y la reducción de intermediarios". Con esta idea nació la Feria de Alimentos de Valladolid, un evento donde los productores adheridos a la marca "tienen la oportunidad de mostrar su trabajo, dar a conocer su trabajo y vender directamente a la gente".

Durante este fin de semana, hasta el 23 de marzo, quienes acudan al espacio La Granja podrán "llevarse a casa un pedacito de Valladolid en forma de producto local".

Además, paralelamente, se celebrarán talleres y degustaciones con maridaje durante todas las jornadas. Para estos casos, eso sí, es necesario adquirir una entrada a través de la web de la Diputación de Valladolid.

Por su parte, Kiko Fuentes ha destacado la "importancia" de estas ferias para "dar valor al producto local y para la propia economía de las pequeñas empresas que participan". "Hay un ingreso por venta del producto que para ellas son muy importantes", ha incidido.

Desde quesos a vinos, pasando por la repostería tradicional y los dulces más sabrosos, pero también carnes y embutidos, chocolate, legumbres o pescados.

El producto de proximidad se reunirá en un único espacio bajo "todo el abanico de productos" de la provincia. Este viernes, la feria abrirá de 17:00 a 20:30 horas, el sábado de 11:00 a 14:30 y de 17:00 a 20:30 y el domingo de 11:00 a 15:00, con entrada gratuita salvo para talleres y degustaciones.