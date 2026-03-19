La estrella musical Anastacia visitará Valladolid dentro de su gira mundial: ya están las entradas a la venta

La ciudad de Valladolid se prepara para vivir uno de los momentos musicales más importantes de la próxima temporada estival.

La artista estadounidense Anastacia, dueña de una de las voces más potentes y singulares del panorama global, ha confirmado su presencia en la ciudad el próximo 9 de julio.

La cita tendrá lugar en el Pingüinos Arena, el recinto que ya es un referente nacional gracias a eventos como el festival Conexión Valladolid.

Este concierto no es una parada más en su itinerario: supone la primera actuación de la cantante en Castilla y León en toda su carrera. Los seguidores de la intérprete de éxitos generacionales como "I’m Outta Love", "Paid My Dues" o "Left Outside Alone" tendrán así una oportunidad única de disfrutar de su directo sin salir de la comunidad.

La llegada de la diva del "Sprock" (término que ella misma acuñó para definir su mezcla de Soul, Pop y Rock) se enmarca en la celebración del 20 aniversario de Pasión eventos / management.

La promotora vallisoletana celebra dos décadas de trayectoria en las que ha logrado situar a Valladolid en el mapa de las giras internacionales, atrayendo previamente a nombres de la talla de The Libertines, Bomba Estéreo o Trueno.

El concierto de Anastacia se integra en la programación de “Conexión Valladolid el Ciclo”, que promete un julio frenético en el Pingüinos Arena.

Apenas unos días antes de la visita internacional, el 3 de julio, Loquillo también se subirá al escenario para reencontrarse con el público vallisoletano.

Entradas

Con más de 30 millones de discos vendidos a sus espaldas, la expectación por ver a Anastacia es máxima. La organización ha confirmado que las entradas ya se encuentran disponibles al precio de 62 euros (más gastos de gestión).

Disponibles ya a través de los canales de venta oficiales.