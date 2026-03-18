Alarma en Parquesol: incendio en una vivienda de la calle Manuel Azaña

Un aviso por incendio registrado en la tarde de este miércoles ha generado gran revuelo en el barrio vallisoletano de Parquesol. El incidente se ha producido en un edificio situado en la calle Manuel Azaña número 17 y en concreto en un cuarto piso.

El servicio de emergencias 112 recibió la alerta a las 18.31 horas. Según informó el alertante durante la llamada, del inmueble salía una gran cantidad de humo, lo que hizo saltar las alarmas entre los vecinos de la zona.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado tres unidades de los bomberos para intervenir y comprobar el origen del humo.

La presencia de los servicios de emergencia ha causado una gran expectación entre los residentes del barrio.

En las imágenes captadas en el lugar se puede observar cómo el humo sale de uno de los cuartos del edificio, mientras los efectivos trabajan en la zona en estos momentos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Español de Castilla y León (@elespanolnoticiascyl)

Humo saliendo por la ventana del edificio

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.