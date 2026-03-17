Condenan a un año de prisión por apropiación indebida al expresidente de la Federación de Boxeo de Castilla y León

El Juzgado de lo Penal nº 2 de Valladolid condenó al expresidente de la Federación de Boxeo de Castilla y León Pedro Retuerto Marqués a un año de prisión por el delito de apropiación indebida durante el desempeño de su cargo, que ocupó durante 15 años.

La sentencia considera probado que Retuerto, aprovechando su cargo durante el confinamiento de 2020, solicitó un préstamo de 20.000 euros a nombre de la Federación. De ese importe, el condenado desvió 15.000 euros a su cuenta personal sin que conste la devolución del dinero ni el pago del crédito.

Aunque la resolución no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial, el tribunal ratifica los hechos denunciados en 2023 por la actual directiva, según un comunicado de la Asociación Española de Boxeo al que ha tenido acceso este medio.

Los hechos tuvieron lugar durante el periodo de confinamiento por pandemia en 2020 y fueron denunciados en 2023 por la actual presidenta de la Federación, María Aránzazu Lorenzo Miranda.

Al tomar posesión del cargo en 2022 comprobó los hechos denunciados y que existía una deuda vencida e impagada por parte de la gestión anterior, que ascendía a más de 100.000 euros.

"Tras varios difíciles años de saneamiento” de la Federación, como así señala en un comunicado, para “afrontar la devolución de esos elevados importes”, celebra el fallo, al entender que es “fundamental poner fin al uso de este tipo de entidades para fines muy distintos a aquellos para los cuales han sido creadas”.

"Esta sentencia es la más que deseada constatación por parte del boxeo de Castilla y León de los abusos, falta absoluta de transparencia y constantes irregularidades sufridas por los federados durante más de una década”, señaló en el citado documento.