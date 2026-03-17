Alarma en Parquesol por disparos con carabina desde un edificio: hay dos heridos

La Policía Nacional ha confirmado, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, que ha abierto una investigación para esclarecer la autoría de varios disparos con una carabina desde el barrio de Parquesol en Valladolid.

Todo en unos hechos que se produjeron en la noche del pasado viernes, 13 de marzo, y dejaron dos personas heridas leves.

Los dos hombres caminaban por la calle José Garrote Tebar y fueron alcanzados por perdigones sufriendo heridas.

Uno de ellos presentaba una herida en la mano mientras que otro contaba con un sangrado en el brazo derecho tras recibir los impactos de proyectiles.

Las víctimas alertaron de lo ocurrido y acudieron agentes de la Policía Local hasta el lugar para iniciar una inspección por los lugares cercanos para dar con el autor o los autores de los hechos.

Las dos personas han presentado denuncias y la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para identificar al responsable de los disparos.

De momento, a mediodía de este martes, 17 de marzo, no hay identificados ni detenidos tras lo ocurrido.