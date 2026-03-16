Medina de Rioseco, tierra de Semana Santa, presenta el anticipo de su nuevo spot: “Proyectamos nuestra riqueza”

Imagen de la presentación del adelanto del spot de Semana Santa en Medina de Rioseco. Fotografía: Diputación de Valladolid

Medina de Rioseco ha presentado este lunes, 16 de marzo, el nuevo spot publicitario de su Semana Santa, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional. Todo en un acto celebrado en el salón de recepciones del Palacio de Pimentel a pocas semanas del inicio de una de las celebraciones más emblemáticas en la Ciudad de los Almirantes.

Un acto que ha contado con la presencia del diputado y alcalde de la localidad vallisoletana, David Esteban, que ha estado acompañado por el presidente de la Junta de Semana Santa de Rioseco, Antonio Herrera.

Así como por representantes de la empresa que se ha encargado de elaborar el spot de este año.

La rueda de prensa de la presentación ha comenzado con la proyección de un avance del spot, una pieza audiovisual de más de siete minutos de duración que pone en valor los momentos más significativos de una Semana Santa única, marcada por la tradición, la emoción y el profundo sentimiento popular.

El vídeo recoge imágenes grabadas durante las ediciones de 2024 y 2025 mediante técnicas de drene, polcan y grabación multicámara. La dirección corre a cargo de José Ángel Gallego, con guion de Miguel García e imágenes de Guzmán Fotografía. En la producción también han participado Adrián Pascual en la fotografía, así como Polecam Flight, Aojaosvista, RTVE, David Carpintero y el propio José Ángel Gallego.

Bajo el lema “Porque somos Semana Santa”, el spot ha sido producido conjuntamente por el Ayuntamiento de Medina de Rioseco, la Junta de Semana Santa y el Centro de Iniciativas Turísticas Ajújar.

Durante su intervención, el alcalde ha destacado que el objetivo del audiovisual es “proyectar a nuestra comunidad autónoma, al país y al mundo la riqueza patrimonial, artística y emocional de nuestra Semana Santa”.

Promoción única de una pasión especial

Tras la declaración de la Semana Santa de Medina de Rioseco como Fiesta de Interés Turístico Internacional en 2009 y su posterior reconocimiento como Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial en 2019, la ciudad ha intensificado la promoción de esta tradición para difundir sus raíces y su singularidad.

Desde 2010, el Ayuntamiento de Medina de Rioseco, la Junta de Semana Santa y el Centro de Iniciativas Turísticas Ajújar han desarrollado diversas acciones promocionales en numerosas ciudades españolas y portuguesas, entre ellas Cáceres, Madrid, Ávila, Vitoria, Ponferrada, Santander, Benavente, Bilbao, Oviedo, Burgos, Segovia, Logroño, León, Zamora, Pontevedra, Ourense, Aranda de Duero, Salamanca, Toledo, Ferrol, Mérida, Plasencia, Alcalá de Henares, Cuenca, Torrejón de Ardoz, Santiago de Compostela y Braganza, además de localidades como Arévalo, Toro o El Burgo de Osma.

Dentro de esta estrategia promocional, los pasados 5 y 6 de marzo de 2026 la Semana Santa riosecana se presentó en Avilés y Gijón, y mañana martes 17 de marzo a las 20:00 horas tendrá lugar un nuevo acto en Valladolid, en el Teatro Zorrilla, bajo el título “La pervivencia de un rito. Semana Santa de Medina de Rioseco”, que contará con la participación de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Nazareno de Santiago y la Santa Verónica, con entrada libre hasta completar aforo y en el que presentará el nuevo spot promocional “ Porque Somos Semana Santa” íntegramente.