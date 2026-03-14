Unas 300 personas marchan en Valladolid por la educación pública: "Nuestros profesores son los más formados"

Marcha en defensa de la Educación Pública en la Plaza Zorrilla, en Valladolid R. Valtero ICAL

Alrededor de trescientas personas se concentraron este sábado en las calles de Valladolid para manifestar su apoyo incondicional a la educación pública.

La movilización, convocada por el Movimiento por la Escuela Pública, Laica y Gratuita, denunció la gestión de la Consejería de Educación, calificándola de "nefasta" por favorecer el trasvase de recursos y alumnado hacia el sector concertado.

La jornada comenzó a las 11:30 horas con marchas simultáneas que partieron de cinco centros educativos en la ciudad: Alonso Berrugete, Antonio Machado, Ribera de Castilla, García Quintana y Enrique Tierno Galván.

Las columnas confluyeron a mediodía en la Plaza Zorrilla para iniciar un recorrido conjunto que culminó en la Plaza Mayor con la lectura de un manifiesto reivindicativo.

Los organizadores subrayaron que la escuela pública no es solo un servicio, sino el pilar fundamental para construir una sociedad basada en los valores de igualdad, libertad y respeto a la diversidad. Durante el acto, se insistió en que esta convocatoria no tiene un trasfondo partidista, sino que responde a la necesidad de orientar a las familias ante el inminente proceso de matriculación escolar.

"La defensa de la escuela pública es la mejor garantía para una sociedad cohesionada y justa", sentenciaba el manifiesto final.

Críticas a la Consejería

El colectivo fue especialmente crítico con el aumento del presupuesto destinado a la educación concertada, asegurando que esta política "frena" el crecimiento del sistema público. En contraposición, destacaron las fortalezas de los centros de la red pública:

Además de la gratuidad y la promoción del pensamiento crítico, los manifestantes exigieron a la Junta de Castilla y León recursos específicos para la implantación efectiva de la etapa educativa de cero a tres años en los centros públicos.

La jornada concluyó con un llamamiento a las autoridades y a la ciudadanía, recordando que la educación pública representa el futuro de la región y que su protección es una "responsabilidad de todos".