Las almendras de un pueblo de Valladolid conquistan a David Broncano y Laura Pausini en La Revuelta: “Me gusta”

Las almendras garrapiñadas de Medina de Rioseco se han colado, este miércoles, 11 de marzo, en el plató de La Revuelta, presentado por David Broncano.

Un dulce elaborado por la histórica Confitería Cubero que fue descubierto y probado por la cantante italiana Laura Pausini durante su visita al programa.

“El desorden no me gusta. Me gusta poner todo en orden”, aseguraba Laura Pausini en el programa de Televisión Española en la noche de este miércoles y antes de coger el paquete de almendras.

“Esto es un dulce que alguien ha traído. Son almendras garrapiñadas”, aseguraba Broncano ofreciendo el dulce a la cantante italiana.

“Son de Valladolid, sí, lo conozco”, afirmaba Pausini, mientras que Broncano le explicaba lo que era una almendra garrapiñada.

La cantante aseguró que “le gustaba” cuando probó la almendra de manos de David Broncano.

La propia Confitería Cubero compartió posteriormente el fragmento del programa en sus redes sociales, mostrando su sorpresa por la aparición de su producto en televisión. "Esto sí que no lo esperábamos: nuestras almendras garrapiñadas con Laura Pausini y David Broncano", señalaron desde la empresa.