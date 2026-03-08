Una hora de tensión: un autocar se queda atascado en una calle de Valladolid

La Policía Municipal de Valladolid ha tenido que cortar temporalmente el final de la calle Vía con el Paseo del cauce en la ciudad del Pisuerga para “ayudar a un autocar que se había quedado atascado”, como ha informado la Policía Local a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El suceso se ha producido a las 18:50 horas de la tarde y los agentes han indicado que el conductor del autocar “no se ha dado cuenta de que había una señal que prohibía el paso” de estos vehículos.

Los agentes han tenido que desplazar un vehículo con la grúa de los que estaban bien estacionados y el autocar ha tenido que subirse por encima de la acera.

A las 19:50 horas dicho autocar ha podido emprender la marcha y se ha reabierto al tráfico la calle.