El primer hotel de cinco estrellas de Valladolid abre sus puertas con 75 habitaciones, asador y spa: esta es la fecha

El Asador Contrapunto que estará en el Hotel Eurostars de la calle Constitución de Valladolid. Fotografía: Eurostars.

Eurostars ha anunciado que su nuevo hotel ubicado en el gran Zara de Valladolid de la calle Constitución, primer establecimiento de cinco estrellas de la ciudad va a abrir sus puertas el próximo 6 de marzo en la ciudad del Pisuerga.

El nuevo hotel, como aseguran desde la compañía, se incorporará al catálogo en régimen de arrendamiento y supone “un hito” para la oferta hotelera local ya que “refuerza el posicionamiento de Valladolid como destino urbano, cultural y gastronómico de primer nivel”.

En el centro de Valladolid

Está ubicado en pleno centro de la ciudad, el Eurostars Valladolid 5* es el resultado de una rehabilitación integral de un edificio emblemático, un proyecto desarrollado a lo largo de los últimos tres años.

El establecimiento cuenta con 75 habitaciones, concebidas para ofrecer el máximo confort en un entorno contemporáneo y acogedor, donde el uso de materiales nobles y una estética atemporal garantizan una experiencia de descanso de alto nivel.

La terraza a dos niveles, con vistas privilegiadas de la ciudad, así como el Asador Contrapunto, la apuesta gastronómica de Eurostars Hotel Company, se convierten en dos de los principales alicientes tanto para los huéspedes como para el público local.

Asador, spa o piscina

El restaurante Asador Contrapunto propone una experiencia gastronómica en la que la brasa es la protagonista, con una carta que marida productos de calidad con vinos de la tierra y un guiño a la cocina tradicional castellana.

La oferta gastronómica se completa con un lobby bar, una vinoteca y una terraza panorámica de 160 m², conectada con la azotea, donde se ubican la piscina y el solárium.

El Eurostars Valladolid 5 Estrellas ofrece una completa gama de servicios propios de un establecimiento de su categoría.

Entre ellos destacan un spa con piscina climatizada, sauna, baño de vapor y cabinas de tratamientos; un gimnasio totalmente equipado; una zona de coworking; y una cuidada propuesta gastronómica situada en la planta superior del edificio.

Con vocación de integrarse en la vida social de la ciudad, tanto el restaurante como el spa y las terrazas están abiertos también al público local, además de a los huéspedes del hotel.

El proyecto incorpora asimismo una selección de obras de arte contemporáneo, con presencia de artistas locales y nacionales, reforzando el vínculo del hotel con Valladolid y su identidad cultural.