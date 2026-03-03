Hallan el cadáver de un septuagenario en su casa de Valladolid: un vecino alertó del mal olor

El cadáver de un septuagenario ha sido hallado en su casa de la calle Doctor Ochoa de Valladolid en la tarde de este lunes, 2 de marzo, como han informado fuentes oficiales en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Un vecino alertaba, a eso de las 16:00 horas al 112, informando de un mal olor que le hacía sospechar.

Inmediatamente se dio aviso a los Bomberos de Valladolid, a Policía Local y a Policía Nacional que acudieron al lugar.

En el mismo se encontraron con el cadáver de este hombre que llevaría días fallecido en el lugar.

Las fuentes consultadas por este periódico informan de que no hay indicios de criminalidad tras el hallazgo.